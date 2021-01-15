СМИ узнали о планах Трампа покинуть Вашингтон: названа дата

Трамп покинет Вашингтон 20 января - СМИ / Reuters

Американский президент Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до проведения церемонии инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена. Политик намерен отправиться в свой загородный дом во Флориду.

Как сообщает немецкое информагентство Reuters, Трамп до церемонии вступления Байдена на должность президента США уедет с военной базы Эндрюс в свое поместье в Мар-а-Лаго, которое находится в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюс может пройти церемония ухода Трампа с президентского поста.

Данную информацию подтверждает CNN. Журналисты утверждают, что Дональд Трамп не хочет покидать пост главы государства в статусе бывшего президента. Поэтому политик, который ранее уже анонсировал свое отсутствие на инаугурации Байдена, покинет Белый дом до начала церемонии. В администрации готовят мероприятия в связи с завершением президентской каденции Трампа.

В Белом доме пока не делали официальных заявлений по этому вопросу.Читайте такжеЗачем в США объявили еще один импичмент Трампу

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