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СМИ узнали о планах Трампа покинуть Вашингтон: названа дата

15 января 2021, 19:32
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Дональд Трамп не намерен присутствовать на церемонии инаугурации Байдена.

Трамп
Трамп покинет Вашингтон 20 января - СМИ / Reuters

Американский президент Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до проведения церемонии инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена. Политик намерен отправиться в свой загородный дом во Флориду.

Как сообщает немецкое информагентство Reuters, Трамп до церемонии вступления Байдена на должность президента США уедет с военной базы Эндрюс в свое поместье в Мар-а-Лаго, которое находится в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюс может пройти церемония ухода Трампа с президентского поста.

Данную информацию подтверждает CNN. Журналисты утверждают, что Дональд Трамп не хочет покидать пост главы государства в статусе бывшего президента. Поэтому политик, который ранее уже анонсировал свое отсутствие на инаугурации Байдена, покинет Белый дом до начала церемонии. В администрации готовят мероприятия в связи с завершением президентской каденции Трампа.

В Белом доме пока не делали официальных заявлений по этому вопросу.Читайте такжеЗачем в США объявили еще один импичмент Трампу

США новости

  • Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу. Итоговую резолюцию поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
  • Трампа не смогут отстранить от власти без прохождения соответствующей процедуры в Сенате США. Американские СМИ считают, что рассмотрение в верхней палате Конгресса может начаться 20 января – через час после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
  • По информации The Washington Post, Трамп пребывает в ярости из-за того, что он стал первым президентом в американской истории, которому был объявлен импичмент дважды. В связи с этим он изолировался и принял решение прекратить сотрудничество со своим соратником, адвокатом Руди Джулиани.

новости США Дональд Трамп Джо Байден
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