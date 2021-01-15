СМИ узнали о планах Трампа покинуть Вашингтон: названа дата

Дональд Трамп не намерен присутствовать на церемонии инаугурации Байдена.
Американский президент Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до проведения церемонии инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена. Политик намерен отправиться в свой загородный дом во Флориду.
Как сообщает немецкое информагентство Reuters, Трамп до церемонии вступления Байдена на должность президента США уедет с военной базы Эндрюс в свое поместье в Мар-а-Лаго, которое находится в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюс может пройти церемония ухода Трампа с президентского поста.
Данную информацию подтверждает CNN. Журналисты утверждают, что Дональд Трамп не хочет покидать пост главы государства в статусе бывшего президента. Поэтому политик, который ранее уже анонсировал свое отсутствие на инаугурации Байдена, покинет Белый дом до начала церемонии. В администрации готовят мероприятия в связи с завершением президентской каденции Трампа.
В Белом доме пока не делали официальных заявлений по этому вопросу.Читайте такжеЗачем в США объявили еще один импичмент Трампу
США новости
- Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу. Итоговую резолюцию поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
- Трампа не смогут отстранить от власти без прохождения соответствующей процедуры в Сенате США. Американские СМИ считают, что рассмотрение в верхней палате Конгресса может начаться 20 января – через час после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
- По информации The Washington Post, Трамп пребывает в ярости из-за того, что он стал первым президентом в американской истории, которому был объявлен импичмент дважды. В связи с этим он изолировался и принял решение прекратить сотрудничество со своим соратником, адвокатом Руди Джулиани.