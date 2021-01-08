СМИ узнали о шансах на добровольную отставку Трампа

В Белом доме утверждают, что Трамп не видит своей вины в происходящих событиях.
Действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку в связи с последними событиями в стране. Нет никаких шансов, что глава государства уйдет добровольно. При этом республиканцы в Палате представителей не поддерживают объявления импичмента главе государства.
Как сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома, Трамп не собирается уходить в отставку в добровольном порядке. По их оценкам, шансов на реализацию такого сценария фактически нет.
"Ноль (шансов, - ред.) Он (Трамп, - ред.) не думает, что сделал что-то плохое", - добавил один из советников.
При этом лидер Республиканцев в Палате представителей Мик Маккарти предостерег от объявления импичмента Трампу, так как такой шаг может привести к эскалации ситуации.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности
"Импичмент президенту за 12 дней до окончания его президентской каденции еще больше разделит нашу страну", - сказал политик, подчеркнув, что он уже обратился к Байдену с целью проведения переговоров о дальнейшей совместной работе.
Напомним, замглавы Палаты представителей Кэтрин Кларк ранее заявила, что в связи с произошедшими беспорядками в США "демократы" инициируют процедуру импичмента Трампу уже в середине следующей недели.
США новости
- В Вашингтоне 6 января на фоне заседания Конгресса США, в рамках которого рассматривался вопрос утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах, произошли беспорядки. Сторонники Трампа прорвались к Капитолию и осуществили попытку штурма здания законодательного органа власти.
- Некоторым из активистов удалось ворваться в здание Конгресса, в результате чего произошла потасовка участников акции с полицейскими.
- Дональд Трамп заявил, что он не признает итогов выборов президента США, однако призвал своих сторонников разойтись.
- Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на президентских выборах в США.
- Американская пресса в связи с данными событиями сообщала, что в правительстве США рассматривается возможность досрочного отстранения Трампа от должности главы государства.