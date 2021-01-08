СМИ узнали о шансах на добровольную отставку Трампа

Трамп не намерен уходить в отставку - СМИ/ Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку в связи с последними событиями в стране. Нет никаких шансов, что глава государства уйдет добровольно. При этом республиканцы в Палате представителей не поддерживают объявления импичмента главе государства.

Как сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома, Трамп не собирается уходить в отставку в добровольном порядке. По их оценкам, шансов на реализацию такого сценария фактически нет.

"Ноль (шансов, - ред.) Он (Трамп, - ред.) не думает, что сделал что-то плохое", - добавил один из советников.

При этом лидер Республиканцев в Палате представителей Мик Маккарти предостерег от объявления импичмента Трампу, так как такой шаг может привести к эскалации ситуации.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

"Импичмент президенту за 12 дней до окончания его президентской каденции еще больше разделит нашу страну", - сказал политик, подчеркнув, что он уже обратился к Байдену с целью проведения переговоров о дальнейшей совместной работе.

Напомним, замглавы Палаты представителей Кэтрин Кларк ранее заявила, что в связи с произошедшими беспорядками в США "демократы" инициируют процедуру импичмента Трампу уже в середине следующей недели.

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