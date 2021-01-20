СМИ узнали, почему Трамп отказался от помилования самого себя

Юристы Трампа убедили его отказаться от помилования самого себя и своей семьи - СМИ / Reuters

Команда юристов президента США Дональда Трампа убедила хозяина Белого дома отказаться от помилования самого себя и членов своей семьи. Если бы политик пошел на такой шаг, это могло означать косвенное признание своей вины.

Как сообщает CNN, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что действия Трампа, направленные на помилование самого себя и своей семьи, могут обернуться опасностью для главы государства. В таком случае он опосредованно признает свою вину.

Согласно информации американских журналистов, адвокат Эрик Хершманн, который принимал участие в защите Трампа во время первой процедуры по его импичменту, в результате которой политик был оправдан, поддержал такую точку зрения.Читайте такжеПротесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа

Кроме того, юридическая команда Трампа настояла на том, чтобы он отказался от досрочного помилования конгрессменов от Республиканской партии, участвовавших в событиях у Капитолия.

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