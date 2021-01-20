СМИ узнали, почему Трамп отказался от помилования самого себя

Дональд Трамп также хотел помиловать членов своей семьи.
Команда юристов президента США Дональда Трампа убедила хозяина Белого дома отказаться от помилования самого себя и членов своей семьи. Если бы политик пошел на такой шаг, это могло означать косвенное признание своей вины.
Как сообщает CNN, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что действия Трампа, направленные на помилование самого себя и своей семьи, могут обернуться опасностью для главы государства. В таком случае он опосредованно признает свою вину.
Согласно информации американских журналистов, адвокат Эрик Хершманн, который принимал участие в защите Трампа во время первой процедуры по его импичменту, в результате которой политик был оправдан, поддержал такую точку зрения.Читайте такжеПротесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа
Кроме того, юридическая команда Трампа настояла на том, чтобы он отказался от досрочного помилования конгрессменов от Республиканской партии, участвовавших в событиях у Капитолия.
Дональд Трамп новости
- Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве восстания по мотивам беспорядков у Капитолия, случившихся 6 января.
- Сенат не рассматривал вопрос утверждения досрочного отстранения Трампа от власти и привлечения его к ответственности. Как полагали американские СМИ, соответствующее решение могут рассмотреть 20 января.
- В среду, 20 января, состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена. Трамп не намерен принимать участия в мероприятии. Вместе с супругой Меланией он должен покинуть Белый дом за четыре часа до начала церемонии.