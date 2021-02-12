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СМИ выяснили, что скрывали власти США о заражении Трампа коронавирусом

12 февраля 2021, 06:48

Уровень кислорода у Трампа падал до 80 процентов. Форма течения коронавирусной болезни считается тяжелой уже при снижении этого показателя до 90 процентов.

Трамп
Дональд Трамп осенью 2020 года переболел коронавирусом / Фото Reuters

Состояние здоровья 45-го президента США Дональда Трампа после того, как он в октябре 2020 получил положительный тест на коронавирус, было хуже, чем об этом сообщалось официально. В частности, бывшего главу Белого дома вероятно подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Когда Трампа доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, он не только имел проблемы с дыханием, но и получил дополнительный кислород. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Врач бывшего президента, доктор Шон Конли, в то же время отвечал уклончиво на вопросы о состоянии здоровья Трампа.

"На вопрос, получал ли Трамп когда-либо дополнительный кислород в рамках лечения COVID-19, Конли сказал: "Сейчас это не так", добавив: "Вчера и сегодня он не получал кислород", - сообщает CNN.

New York Times cообщает, что у Трампа были обнаружены инфильтраты в легких, "которые возникают, когда легкие воспалены и содержат такие вещества, как жидкость или бактерии. Их присутствие, особенно когда у пациента проявляются другие симптомы, может быть признаком острого случая заболевания. Их можно легко обнаружить на рентгеновском снимке или сканировании, когда части легких кажутся непрозрачными или белым".

The Times добавила, что кислорода у Трампа падал до 80 процентов. К слову, форма течения коронавирусной болезни считается тяжелой уже при снижении этого показателя до 90 процентов.

"Это беспокоит, потому что я чувствовал, что доктор Конли в то время явно вел себя уклончиво и обманчиво", - прокомментировал ситуацию декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна, доктор Ашиш Джа.

Коронавирус у Трампа - о чем ранее писал Главред:

новости США Дональд Трамп коронавирус
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