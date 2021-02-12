СМИ выяснили, что скрывали власти США о заражении Трампа коронавирусом

Уровень кислорода у Трампа падал до 80 процентов. Форма течения коронавирусной болезни считается тяжелой уже при снижении этого показателя до 90 процентов.
Состояние здоровья 45-го президента США Дональда Трампа после того, как он в октябре 2020 получил положительный тест на коронавирус, было хуже, чем об этом сообщалось официально. В частности, бывшего главу Белого дома вероятно подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Когда Трампа доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, он не только имел проблемы с дыханием, но и получил дополнительный кислород. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Врач бывшего президента, доктор Шон Конли, в то же время отвечал уклончиво на вопросы о состоянии здоровья Трампа.
"На вопрос, получал ли Трамп когда-либо дополнительный кислород в рамках лечения COVID-19, Конли сказал: "Сейчас это не так", добавив: "Вчера и сегодня он не получал кислород", - сообщает CNN.
New York Times cообщает, что у Трампа были обнаружены инфильтраты в легких, "которые возникают, когда легкие воспалены и содержат такие вещества, как жидкость или бактерии. Их присутствие, особенно когда у пациента проявляются другие симптомы, может быть признаком острого случая заболевания. Их можно легко обнаружить на рентгеновском снимке или сканировании, когда части легких кажутся непрозрачными или белым".
The Times добавила, что кислорода у Трампа падал до 80 процентов. К слову, форма течения коронавирусной болезни считается тяжелой уже при снижении этого показателя до 90 процентов.
"Это беспокоит, потому что я чувствовал, что доктор Конли в то время явно вел себя уклончиво и обманчиво", - прокомментировал ситуацию декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна, доктор Ашиш Джа.
Коронавирус у Трампа - о чем ранее писал Главред:
- 2 октября 2020 года стало известно, что Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. По его словам, COVID-19 также нашли у его жены Мелании.
- Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
- 6 октября Дональд Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом. В больнице он находился три дня.