СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска / коллаж 112 Украина

Трехсотлетняя золотая икона из Луганска, которую председатель Президиума (правительства) Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, эксперты оценили в 12,5 млн евро. Как сообщает боснийский телеканал BN TV, икона хранилась в банке Banke Srpske (который не так давно был признан банкротом).

По данным журналистов, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение в банк UKIO, у которого есть литовские владельцы. Когда и как икона оказалась в боснийском банке, достоверно неизвестно.

По словам источников, Додик хотел возвратить в Россию "то, что ей принадлежало", и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной.

Сам факт вручения подарков Сергею Лаврову в Сараево, как утверждается, произошел вопреки всем протоколам. При этом один из советников Додика пригласил две съемочные группы на встречу с руководителем МИД РФ - чтобы максимально осветить событие.

Позже именно из сообщений СМИ стало известно, что на трехсотлетней иконе стоит печать, подтверждающая принадлежность ее Украинской Советской Социалистической Республике. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была "найдена в Луганске".

Читайте такжеУкраина потребовала вернуть старинную луганскую икону, которую подарили Лаврову

Украденная икона для Лаврова