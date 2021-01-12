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СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска

12 января 2021, 12:27
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По данным журналистов, подарок от руководителя боснийского правительства Милорада Додика для главы МИД РФ Сергея Лаврова эксперты оценили в гигантскую сумму денег.

Лавров, икона
СМИ выяснили, сколько стоит подаренная Лаврову икона из Луганска / коллаж 112 Украина

Трехсотлетняя золотая икона из Луганска, которую председатель Президиума (правительства) Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, эксперты оценили в 12,5 млн евро. Как сообщает боснийский телеканал BN TV, икона хранилась в банке Banke Srpske (который не так давно был признан банкротом).

По данным журналистов, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение в банк UKIO, у которого есть литовские владельцы. Когда и как икона оказалась в боснийском банке, достоверно неизвестно.

По словам источников, Додик хотел возвратить в Россию "то, что ей принадлежало", и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной.

Сам факт вручения подарков Сергею Лаврову в Сараево, как утверждается, произошел вопреки всем протоколам. При этом один из советников Додика пригласил две съемочные группы на встречу с руководителем МИД РФ - чтобы максимально осветить событие.

Позже именно из сообщений СМИ стало известно, что на трехсотлетней иконе стоит печать, подтверждающая принадлежность ее Украинской Советской Социалистической Республике. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была "найдена в Луганске".

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Украденная икона для Лаврова

  • В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса на стороне боевиков воевали боснийские сербы-наемники. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
  • Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

Босния и Герцеговина Сергей Лавров новости Украины
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