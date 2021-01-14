В МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев

В МВФ считают, что государственное регулирование цены на газ является попыткой Украины пересмотреть свои обязательства перед Фондом / Reuters

Решение правительства о запуске государственного регулирования цен на рынке топлива, принятое в связи с необходимостью снижения тарифов на газ для населения, вызывает обеспокоенность у МВФ. Власти проводят консультации с Фондом, в рамках которых объясняют суть данной инициативы.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио НВ, в меморандуме с МВФ Украина подтвердила свою готовность создать рынок газа в стране, вследствие чего цена на топливо должна регулироваться рыночными механизмами. Решение о госрегулировании рассматривается Фондом в качестве пересмотра Киевом своих обязательств.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства", - сказал Марченко.Читайте такжеСМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина

Также он добавил, что власти ведут переговоры с Международным валютным фондом по данному вопросу. Пока нет оснований говорить о каких-либо серьезных нарушениях со стороны Киева.

"Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет (оснований)", - уточнил министр.

Как подчеркивает Марченко, Украины пытается убедить МВФ в том, что несогласие финансового донора с решением украинских властей по тарифам может негативно отразиться на экономике страны.Читайте такжеКубометр за 12 гривен: в Кабмине намекнули на новое повышение тарифов на газ

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