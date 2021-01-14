В МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев

Кабмин пытается объяснить МВФ, почему власти намерены снизить цены на газ для населения, утверждает Сергей Марченко.
Решение правительства о запуске государственного регулирования цен на рынке топлива, принятое в связи с необходимостью снижения тарифов на газ для населения, вызывает обеспокоенность у МВФ. Власти проводят консультации с Фондом, в рамках которых объясняют суть данной инициативы.
Как заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио НВ, в меморандуме с МВФ Украина подтвердила свою готовность создать рынок газа в стране, вследствие чего цена на топливо должна регулироваться рыночными механизмами. Решение о госрегулировании рассматривается Фондом в качестве пересмотра Киевом своих обязательств.
"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства", - сказал Марченко.Читайте такжеСМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина
Также он добавил, что власти ведут переговоры с Международным валютным фондом по данному вопросу. Пока нет оснований говорить о каких-либо серьезных нарушениях со стороны Киева.
"Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет (оснований)", - уточнил министр.
Как подчеркивает Марченко, Украины пытается убедить МВФ в том, что несогласие финансового донора с решением украинских властей по тарифам может негативно отразиться на экономике страны.Читайте такжеКубометр за 12 гривен: в Кабмине намекнули на новое повышение тарифов на газ
Тарифы на газ новости
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского 11 января по мотивам протестов в стране в связи с повышением тарифов на коммуналку прошло совещание по вопросам энергетики, по итогам которого глава государства призвал Кабмин найти решение по снижению тарифов на газ для населения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение зафиксировать цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать до конца отопительного сезона.
- У Зеленского сказали, что власти установят цену на газ для населения ниже рыночной. Вследствие этого газ для украинцев станет дешевле на 30%.