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Собчак пожаловалась на мусульман, грозящихся отрезать ей голову

29 октября 2020, 14:35

Ксения Собчак поделилась с фолловерами скриншотами сообщений с угрозами, которые ей постоянно поступают.

Собчак
Ксения Собчак / Reuters

Одиозная российская телеведущая, светская львица и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выложила в Сеть скриншот сообщений и звонков на мобильный от исламских радикалов, которые шлют ей угрозы после ее выступления в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и критики главы Чечни Рамзана Кадырова.

Площадкой для публикации она выбрала свой Telegram-канал. "Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных, законопослушных мусульман?", ‒ написала Собчак.

В сообщениях неизвестный пишет, что Собчак может лишиться головы за свои предыдущие высказывания. Причем, по словам телеведущей, к ней подобного рода сообщения поступают часто.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ксения Собчак выступила в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона после заявления политика с критикой ислама.
  • В Instagram она опубликовала пост, в котором назвала главу государства своим героем и раскритиковала высказывания лидера Чечни Рамзана Кадырова (о недавнем убийстве чеченцем во Франции учителя истории) за "средневековость".

новости России Ксения Собчак радикалы мусульмане
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