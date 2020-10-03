Социолог объяснил, почему Ирина Славина подожгла себя

Ирина Славина покончила с собой из-за травли, полагает эксперт / Скриншот

Социолог и публицист Игорь Эйдман, который родом из Нижнего Новгорода, считает, что нижегородская журналистка, главред интернет-издания Коза Пресс Ирина Славина сожгла себя из-за многолетней травли.

Травлю организовала Федеральная служба безопасности РФ, которая имела огромный зуб на журналистку, написал эксперт на своей странице в Facebook.

Эйдман добавил, что Славина обвиняла силовиков в фальсификации "террористических" дел, в преследовании и убийствах мусульман, которых потом выдавали за террористов.

"Ее не просто довели, ее фактически убили многолетней травлей, допросами, задержаниями, штрафами и сейчас – последняя капля – это нелепое дело, унизительный… обыск… Не сомневаюсь, что эта травля была организована ФСБ, которая имела огромный зуб на Ирину", – поделился социолог.