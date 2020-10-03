Социолог объяснил, почему Ирина Славина подожгла себя

ФСБ имела на Славину огромный зуб, отметил эксперт.
Социолог и публицист Игорь Эйдман, который родом из Нижнего Новгорода, считает, что нижегородская журналистка, главред интернет-издания Коза Пресс Ирина Славина сожгла себя из-за многолетней травли.
Травлю организовала Федеральная служба безопасности РФ, которая имела огромный зуб на журналистку, написал эксперт на своей странице в Facebook.
Эйдман добавил, что Славина обвиняла силовиков в фальсификации "террористических" дел, в преследовании и убийствах мусульман, которых потом выдавали за террористов.
"Ее не просто довели, ее фактически убили многолетней травлей, допросами, задержаниями, штрафами и сейчас – последняя капля – это нелепое дело, унизительный… обыск… Не сомневаюсь, что эта травля была организована ФСБ, которая имела огромный зуб на Ирину", – поделился социолог.
- Напомним, 2 октября в Нижнем Новгороде Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД. Очевидцы рассказали, что пламя вспыхнуло очень быстро, и спасти журналистку не смогли.
- До того, как совершить самосожжение, журналистка в Facebook попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.
- Ранее – 1 октября – у Славиной проводили обыск по делу бизнесмена Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с общественной организацией оппозиционера Михаила Ходорковского Открытая Россия, признанной в РФ нежелательной.
- Славина сообщала, что силовики забрали много блокнотов, ее ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, все флешки и телефоны.