В Сети появилось видео последней ссоры питерского историка-расчленителя и его жертвы

На видео Ещенко говорит, что не любит Соколова / скриншот

В ноябре прошлого года в России произошло жестокое убийство - доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко.

На Youtube-канале "Медиасиндикат М.тв" появилась видеозапись последней ссоры Соколова и Ещенко. На кадрах видно, что девушка просит выпустить ее из квартиры. Соколов же не отпускает ее.

Девушка говорит, что не ненавидит его, и что он якобы "не покупал ей ничего нормального". Анастасия просит его уйти с дороги, а когда доцент начинает ее бить, Ещенко заявляет, что он не имеет на это права.

Предположительно, запись была сделана самим Соколовым на мобильный телефон незадолго до совершения им убийства.

Напомним, по данным следствия 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.

9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.