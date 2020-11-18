Сокрушение монополии Газпрома: в ЕС начал поступать газ из Баку в обход России

Трансадриатический поток открывает Южный газовый коридор в обход России для поставок газа в Европу / tap-ag.com

Европа сделала еще один шаг на пути к диверсификации поставок газа и снижению энергетической зависимости от России. На территорию Италии из Азербайджана в обход РФ начал поступать коммерческий газ через Трансадриатический поток (ТАР) – новый газопровод, который недавно ввели в эксплуатацию. В связи с этим Газпром может потерять около 30% своего экспорта в Италии, что приведет к убыткам российского газового монополиста.

В материале немецкого издания DW речь идет о том, что новый газопровод Трансадриатический поток начал работу уже 15 ноября. Открылся так называемый Южный газовый коридор, который идет в обход России из Азербайджана транзитом через Грузию и территорию Турции. Далее газопровод идет территориями Греции, Албании и через Адриатическое море в Италию.

Речь идет о том, что поставки газа по новому газопроводу ТАР серьезно ударят по позициям Газпрома в Италии – это крупнейшая после Германии страна ЕС для Газпрома по сбыту российского газа.

К примеру, если в прошлом году Италия закупила у Газпрома 22,1 миллиардов кубометров природного газа, то уже в 2021 году она может получить 7-8 миллиардов кубов газа уже из Баку через Трансадриатический поток. По прогнозам экспертов, Газпром в таких условиях может потерять до 30% экспортной выручки.Читайте такжеНовый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ

"В 2019 году Италия купила у "Газпрома" 22,1 млрд кубометров, но уже в следующем году эта страна может получить по Южному газовому коридору порядка 7-8 млрд азербайджанского газа (остальные 2-3 млрд поделят между собой Греция, Албания и Болгария)", - отмечает издание.

Более того, прогнозируется, что в связи с коронавирусным кризисом Италия наверняка снизит объемы закупки газа. Тогда как Газпрому в связи с кризисными обстоятельствами и запуском ТАР вряд ли следует рассчитывать на рост итальянского спроса на газ и повышение цены на топливо.

Трансадриатический поток