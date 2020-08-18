Показал весь: мужчина из Беларуси засветил пенис в прямом эфире у Соловьева

Владимир Соловьев / Россия-1

Сотрудник БелАЗа по имени Анатолий в прямом эфире YouTube-проекта одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева показал свой пенис и тестикулы.

Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

Соловьев сперва спросил у Анатолия о том, как у него дела, какое настроение в коллективе БелАЗа и о том, что он думает о протестах в Беларуси.

В ответ мужчина внезапно сказал: "Сейчас покажу" и спустил камеру смартфона ниже ‒ показав при этом свои гениталии.

Поскольку проект Соловьева шел в прямом эфире, зацензурировать эпизод сразу не было никакой возможности.

"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать: у БелАЗа побольше будет", ‒ попытался сострить Соловьев.

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Напомним, ранее, 13 августа 2020 года стало известно, что на БелАЗе ‒ одном из крупнейших в мире заводов по производству карьерной техники ‒ сотни сотрудников бастуют и требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко.