Показал весь: мужчина из Беларуси засветил пенис в прямом эфире у Соловьева

Белорус Анатолий не стал лезть в карман за аргументами для Владимира Соловьева по поводу протестов в Беларуси.
Сотрудник БелАЗа по имени Анатолий в прямом эфире YouTube-проекта одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева показал свой пенис и тестикулы.
Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.
Соловьев сперва спросил у Анатолия о том, как у него дела, какое настроение в коллективе БелАЗа и о том, что он думает о протестах в Беларуси.
В ответ мужчина внезапно сказал: "Сейчас покажу" и спустил камеру смартфона ниже ‒ показав при этом свои гениталии.
Поскольку проект Соловьева шел в прямом эфире, зацензурировать эпизод сразу не было никакой возможности.
"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать: у БелАЗа побольше будет", ‒ попытался сострить Соловьев.
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Напомним, ранее, 13 августа 2020 года стало известно, что на БелАЗе ‒ одном из крупнейших в мире заводов по производству карьерной техники ‒ сотни сотрудников бастуют и требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко.