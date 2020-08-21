Соратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницы

Для Навального придумали вердикт "нетранспортабелен", отметил его соратник.
Соратник госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков считает, что политика приказали не позволять забрать из больницы Омска, чтобы не было возможности установить яд в независимой лаборатории.
Вердикт – "нетранспортабелен" – придуман, написал Волков на своей странице в Facebook.
По его словам, все врачи объясняют, что такое понятие не существует, если оборудование позволяет осуществить транспортировку.
"…все юристы объясняют, что решения жены, которая является законным представителем и берет под свою ответственность, достаточно, и главврач не имеет права запретить транспортировку", – отметил автор.
Волков считает, что из-за этого появилась информация о якобы отравлении Навального веществом, которое "представляет угрозу для окружающих".