Соратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницы

Алексея Навального специально не позволяют забрать из омской больницы, полагает его соратник / Reuters

Соратник госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков считает, что политика приказали не позволять забрать из больницы Омска, чтобы не было возможности установить яд в независимой лаборатории.

Вердикт – "нетранспортабелен" – придуман, написал Волков на своей странице в Facebook.

По его словам, все врачи объясняют, что такое понятие не существует, если оборудование позволяет осуществить транспортировку.

"…все юристы объясняют, что решения жены, которая является законным представителем и берет под свою ответственность, достаточно, и главврач не имеет права запретить транспортировку", – отметил автор.

Волков считает, что из-за этого появилась информация о якобы отравлении Навального веществом, которое "представляет угрозу для окружающих".