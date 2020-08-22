Соратник Тихановской рассказал, грозит ли Беларуси российская оккупация

Кремль понимает, что никуда Беларусь от них не денется / Reuters

Кремль не будет проворачивать в Беларуси сценарий, который был в свое время был реализован в Украине с оккупацией территорий.

Такое мнение высказал белорусский кинорежиссер, доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Юрий Хащеватский, передает Obozrevetel.

"Любое государство, которое соседствует с Российской "империей", должно понимать, что оно находится под угрозой. Но я надеюсь, что за время правления Лукашенко экономика Беларуси оказалась настолько завязанной на Россию, что Кремль понимает: никуда Беларусь от них не денется", – заметил он.

По оценкам оппозиционера, в сегодняшнем состоянии Беларусь не может совершить такой масштабный отрыв от РФ, который в свое время сделала Украина. В этом контексте он напомнил о том, что практически весь бюджет Беларуси так или иначе зависит от России.

"В Кремле это понимают", – сказал Хащеватский.

При этом он подчеркнул, что стране необходимо избавляться от этой зависимости, в частности, путем развития среднего класса.

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Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил шансы Лукашенко остаться у власти. Кроме того Жданов высказал мнение, что нынешняя ситуация в Беларуси чревата для страны "парадом суверенитетов". По его словам, если в Беларуси будут пытаться реализовать план СССР 2.0, то "Запад постарается оторвать хотя бы что-то".