УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Соратник Тихановской рассказал, грозит ли Беларуси российская оккупация

22 августа 2020, 09:12

Любое государство, которое соседствует с Российской "империей", должно понимать, что оно находится под угрозой.

Беларусь,протесты
Кремль понимает, что никуда Беларусь от них не денется / Reuters

Кремль не будет проворачивать в Беларуси сценарий, который был в свое время был реализован в Украине с оккупацией территорий.

Такое мнение высказал белорусский кинорежиссер, доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Юрий Хащеватский, передает Obozrevetel.

"Любое государство, которое соседствует с Российской "империей", должно понимать, что оно находится под угрозой. Но я надеюсь, что за время правления Лукашенко экономика Беларуси оказалась настолько завязанной на Россию, что Кремль понимает: никуда Беларусь от них не денется", – заметил он.

По оценкам оппозиционера, в сегодняшнем состоянии Беларусь не может совершить такой масштабный отрыв от РФ, который в свое время сделала Украина. В этом контексте он напомнил о том, что практически весь бюджет Беларуси так или иначе зависит от России.

"В Кремле это понимают", – сказал Хащеватский.

При этом он подчеркнул, что стране необходимо избавляться от этой зависимости, в частности, путем развития среднего класса.

Читайте такжеЛукашенко обошелся России в 100 млрд долларов – Сикорский

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил шансы Лукашенко остаться у власти. Кроме того Жданов высказал мнение, что нынешняя ситуация в Беларуси чревата для страны "парадом суверенитетов". По его словам, если в Беларуси будут пытаться реализовать план СССР 2.0, то "Запад постарается оторвать хотя бы что-то".

Александр Лукашенко протесты в Беларуси выборы в Беларуси новости Беларуси Светлана Тихановская
Сейчас вы просматриваете новость «Соратник Тихановской рассказал, грозит ли Беларуси российская оккупация». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:16
В России затонул теплоход: на борту находились 25 человек
09:58
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин Видео
09:44
В Слуге народа назвали условие для отмены местных выборов в Украине
09:37
Врач назвал вероятные причины комы Навального Видео
09:12
Соратник Тихановской рассказал, грозит ли Беларуси российская оккупация
08:48
Коронавирус в Украине "взбесился": за сутки опять более 2 тысячи больных Видео
08:46
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: кто получит покровительство Меркурия Видео
08:43
Беларусь Лукашенко уже закончилась мнение
08:41
Китайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавируса Видео
08:34
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая осень Видео
07:58
Самолет с Навальным покинул Россию Видео
07:26
Кубок Лиги Европы завоевала испанская "Севилья" Видео
07:20
З Днем Прапора України – привітання у прозі, віршах, смс та картинках
07:19
Коронавирус в Украине и мире 22 августа: за сутки выявили 260 тысяч больных Видео
07:05
"Груди видно, это пошло": Алина Гросу мокрая и без белья показала себя в прозрачном платье
06:55
Кто стоит за отравлением Навального мнение
06:34
Окрашивание волос осень-зима 2020-2021: в моде каштановые волосы - фото Фото
06:05
Netflix опубликовали новое видео про Академию Спэрроу Видео
05:23
"Притягивают к себе": названы самые красивые женщины по знаку Зодиака
05:07
В моду на осень-зиму 2020 вернулись неповторимые джинсы из 70-х и 80-х: фото Фото
04:45
Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19 - прогноз инфекциониста Видео
04:12
Редизайн Facebook – как перейти на старый дизайн
03:48
Базилик: невероятные преимущества для здоровья Видео
03:07
"Умеренно стабильный сценарий": Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года
02:36
Специалисты указали на молоко, которое снижает уровень холестерина Видео
02:01
Ученые нашли связь между скоростью распространения COVID-19 и влажностью воздуха Видео
01:30
Массовые увольнения и безработица: новая волна COVID-19 больно ударит по экономике – эксперт Видео
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 августа: лечение душ, зачатие и хорошие новости Видео
00:42
"Сок, аппетитная": Седокова похвасталась огромным бюстом
00:19
Матфей Змеесос: какой сегодня праздник 22 августа, приметы, именины Видео
00:01
"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам Видео
21 августа, пятница
23:57
В России заявили, что Навального в самолете могла спасти конфета Видео
23:40
Украинские шахтеры ответили на заявление Лукашенко о заработках Видео
23:15
В Украине изобрели автомобиль для людей с инвалидностью Видео
22:56
Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек Видео
22:28
Маски, онлайн и офлайн: Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября Видео
22:14
Организатор эвакуации Навального рассказал о состоянии оппозиционера Видео
21:29
"Есть ложками": эксперты оценили риск отравления Навального химическим веществом Видео
21:17
В Офисе генпрокурора озвучили причину Иловайской трагедии
20:35
В РФ рассказали, когда Навального отправят в немецкую клинику Видео
20:31
Глава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавируса Видео
20:23
Турция обнаружила в Черном море крупнейшее месторождение газа
19:59
На новом флагштоке в Киеве установили кривой герб
19:45
В Украине карантинные зоны определят по-новому: что меняется
19:42
В поездах Укрзализныци будет ездить военизированная охрана
18:56
"Состояние стабилизировалось": стало известно, куда перевезут Навального Видео
18:46
Порошенко собрался дефилировать на Марше защитников 2020, а Зеленский – вручать награды Видео
18:45
"Посредником между желтыми жилетами и Макроном": Лукашенко ответил мировым лидерам Видео
18:30
Болит спина: этот супер овощь может помочь Видео
18:30
Ужасные боли и бесконечный кашель: Елена Зеленская рассказала о перенесенном COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять