Соратники Навального нашли бутылку с Новичком в его номере отеля

Ролик с осмотром гостиничного номера оппозиционера был записан в томской гостинице Xander.
Бутылка из-под минеральной воды, на которой специалисты из лаборатории немецкой армии нашли следы яда из группы нервно-паралитических веществ Новичок, была изъята из гостиничного номера российского политика-оппозиционера Алексея Навального в Томске.
В Сети соратники политика по Фонду борьбы с коррупцией опубликовали видео осмотра номера.
Как утверждают они, ролик был записан в томской гостинице Xander 20 августа ‒ буквально через час после того, как стало известно, что Навальный отравлен.
"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы „Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", — заявили представители ФБК.
Кроме того, они рассказали, что вечером в четверг, 17 сентября, еще один соратник отравленного оппозиционера Георгий Албуров расскажет подробности о найденной бутылке в передаче Россия Будущего на YouTube-канале Навальный LIVE.
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Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа самочувствие российского оппозиционера Алексея Навального резко ухудшилось на борту рейса Томск-Москва. Его немедленно госпитализировали в Омске, где политик и впал в кому
- Через два дня Навального специальным авиарейсом транспортировали в Берлин для лечения во всемирно известной клинике Шарите.
- 2 сентября лаборатория Бундесвера (Вооруженных сил Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- В этот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.