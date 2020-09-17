Соратники Навального нашли бутылку с Новичком в его номере отеля

Алексей Навальный / Reuters

Бутылка из-под минеральной воды, на которой специалисты из лаборатории немецкой армии нашли следы яда из группы нервно-паралитических веществ Новичок, была изъята из гостиничного номера российского политика-оппозиционера Алексея Навального в Томске.

В Сети соратники политика по Фонду борьбы с коррупцией опубликовали видео осмотра номера.

Как утверждают они, ролик был записан в томской гостинице Xander 20 августа ‒ буквально через час после того, как стало известно, что Навальный отравлен.

"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы „Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", — заявили представители ФБК.

Кроме того, они рассказали, что вечером в четверг, 17 сентября, еще один соратник отравленного оппозиционера Георгий Албуров расскажет подробности о найденной бутылке в передаче Россия Будущего на YouTube-канале Навальный LIVE.

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