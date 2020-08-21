"Состояние изменилось": главврач объяснил, почему Навального нельзя забирать из больницы

Во время транспортировки состояние Алексея Навального может измениться, сказал Александр Мураховский / Reuters

Главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска, в которой госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, – Александр Мураховский, сообщил, что состояние политика оценивают как нестабильно тяжелое.

Навального нельзя транспортировать, поскольку его состояние может измениться при взлете или при посадке самолета, рассказал главврач после консилиума, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По словам Мураховского, нельзя рисковать жизнью оппозиционера.

"Рисковать жизнью Навального нельзя, транспортировать тоже, его состояние может измениться как при взлете, так и при посадке самолета", – сказал главврач.

Вечером 20 августа Министерство здравоохранения Омской области сообщило, что состояние Навального расценивалось как стабильно тяжелое.

Читайте такжеСоратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницыТакже стало известно, что в Омск из Германии на самолете прибыли врачи, их пригласили принять участие в консилиуме вместе с российскими медиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что политик впал в кому.

Спикер Навального Кира Ярмыш утверждала, что его отравили, и ответственность за отравление лежит на президенте России Владимире Путине.

СМИ узнали, что в организме оппозиционера нашли яд, а потом Александр Мураховский опроверг эти сведения. Также Мураховский говорил, что Навального нельзя транспортировать, поскольку его состояние нестабильное.

Западные СМИ писали, что в Омск из Германии в ночь на 21 августа вылетит самолет со специальным оборудованием для транспортировки Навального в берлинскую клинику Шарите.