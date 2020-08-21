"Состояние стабилизировалось": стало известно, куда перевезут Навального

Алексей Навальный / Reuters

Российские медики не возражают против транспортировки Алексея Навального в Германию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от врачей.

"Состояние Навального стабилизировалось, его транспортируют в немецкую клинику", - говорится в сообщении.

"Переговоры о транспортировке Алексея Навального сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что его сейчас удастся перевезти" — уточнила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Эту же информацию подтверждают источники российского издания РБК.

"Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию", - уточнили источники, знакомые с ситуацией.

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Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Супруга Навального Юлия потребовала от Путина разрешить транспортировку ее мужа в Германию на лечение.

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Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил, что врачам больницы поступил приказ не выпускать политика на лечение за границу, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд, которым его отравили.