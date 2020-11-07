Советники Трампа предложили ему готовиться к фиаско на президентских выборах - WP

Окружение Трампа советует ему готовиться к фиаско / коллаж Reuters

Окружение действующего главы Белого дома Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к возможному проигрышу на выборах президента США 2020, однако речь, в которой он признает свое поражение, не готовится.

В последние два дня советники Трампа обсуждают с ним возможность поражения на выборах и его действия в такой ситуации, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп, в случае поражения, скорее всего, не признает его в традиционном формате.

Один из сотрудников предвыборной кампании президента заявил газете, что подготовка такой речи не обсуждалась. "Если он проиграет, добавили эти люди (источники газеты – ред.), они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена", – пишет иностранное издание.

Также в издании отметили, что окружение Трампа в настоящий момент разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, входящие в один из них, полагают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.

Выборы президента в США – о чем сообщалось ранее:

Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он может рассчитывать на 264 голоса выборщика. Результат Трампа – 214 голосов выборщиков.

Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу демократа Джо Байдена.

Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке "демократа" Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти. Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.