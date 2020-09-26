Создатель Новичка назвал неожиданного "убийцу" яда

По словам эксперта, симптомы отравленного российского оппозиционера Алексея Навального и его состояние в целом не соответствуют картине отравления "Новичком".
Разработчик яда Новичок Леонид Ринк заявил, что если бы вещество добавили в воду, как в случае с отравлением Алексея Навального, то оно быстро потеряло бы свои качества.
Об этом Леонид Ринк рассказал в интервью РИА Новости.
"В воде этот продукт умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина (тот в секунды бы умер), но десятки минут, может быть несколько часов. Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот (а ангидриды — это значит безводные) пихать в воду, то есть это большое теоретическое достижение уважаемых коллег", — сказал Ринк.
По словам эксперта, симптомы отравленного российского оппозиционера Алексея Навального и его состояние в целом не соответствуют картине отравления "Новичком". Так, например, при отравлении даже минимальным количеством вещества кома длилась бы несколько месяцев, рассказал Ринк.
Ринк подчеркнул, что люди, которые пережили подобное отравление, с трудом выходили из комы и прожили после этого очень недолго.
Кроме того, Навальному пришлось бы делать переливание крови, особо отметил эксперт.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
- 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.