Создатель Новичка назвал неожиданного "убийцу" яда

Симптомы Навального не похожи на отравление Новичком, убежден разработчик яда / Reuters

Разработчик яда Новичок Леонид Ринк заявил, что если бы вещество добавили в воду, как в случае с отравлением Алексея Навального, то оно быстро потеряло бы свои качества.

Об этом Леонид Ринк рассказал в интервью РИА Новости.

"В воде этот продукт умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина (тот в секунды бы умер), но десятки минут, может быть несколько часов. Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот (а ангидриды — это значит безводные) пихать в воду, то есть это большое теоретическое достижение уважаемых коллег", — сказал Ринк.

По словам эксперта, симптомы отравленного российского оппозиционера Алексея Навального и его состояние в целом не соответствуют картине отравления "Новичком". Так, например, при отравлении даже минимальным количеством вещества кома длилась бы несколько месяцев, рассказал Ринк.

Ринк подчеркнул, что люди, которые пережили подобное отравление, с трудом выходили из комы и прожили после этого очень недолго.

Кроме того, Навальному пришлось бы делать переливание крови, особо отметил эксперт.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: