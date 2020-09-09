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Создатель Новичка назвал отравивший Навального яд

9 сентября 2020, 15:33

Отравляющее вещество попало в организм Алексея Навального с жидкостью, не исключил Вил Мирзаянов.

Навальный
Алексей Навальный / Коммерсант

Один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Свое предположение Мирзаянов высказал в интервью, размещенном на YouTube-канале Эха Москвы.

Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.

"Это твердое вещество, оно гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии (для отравления Скрипалей, — ред.), его нужно порядка десяти миллиграммов, чтобы убить человека", — сказал он.

При этом Мирзаянов не исключил, что отравляющее вещество, скорее всего, попало в организм Навального с жидкостью.

Этот вид яда медленно разлагается в организме человека, поэтому, если расчет был на то, что через какое-то время его концентрация упадет до уровня, когда вещество невозможно будет определить, то это оказалось ошибочным, считает он, добавил ученый-химик.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.

Алексей Навальный отравление Навального новичок
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