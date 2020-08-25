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Создатель вещества Новичок рассказал, как именно могли отравить Навального

25 августа 2020, 12:14

Химик Вил Мирзаянов прокомментировал недавнее отравление оппозиционера Алексея Навального.

Мирзаянов
Вил Мирзаянов / Reuters

После того, как был отравлен российский политик-оппозиционер Алексей Навальный, было установлено, что причиной его критического состояния стали вещества-ингибиторы холинэстеразы.

Об этом сообщает портал Настоящее время со ссылкой на комментарий химика Вила Мирзаянова, который разработал во времена СССР нервно-паралитический газ Новичок.

По его словам, ингибиторы холинэстеразы — в первую очередь, фосфорорганические отравляющие вещества (зарин, зоман и тот же Новичок - которым россияне отравили своего бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию).

"Мне трудно сказать, был ли он отравлен именно фосфорорганическим отравляющим веществом. Пока не будет хромато-масс-спектрометрального анализа, я ничему этому не верю. Но бывают современные технологии, современные детекторы, в особенности хромато-масс-спектрометры, которые позволяют определять действующее вещество с точностью в течение получаса или часа. Мне удивительно, что в лаборатории говорят о том, что вот такие действия подтверждаются, но на чем это основывается — не сообщают", — подытожил Мирзаянов.

При этом химик считает, что следы токсинов в организме Навального скрыть не удастся, поскольку они не выводятся из тела.

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Напомним, ранее в Омске врачи больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда оппозиционера срочно транспортировали.

новости Вил Мирзаянов новичок отравление Алексей Навальный
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