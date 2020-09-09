"Создают опорные пункты": Лукашенко выдвинул Киеву новое обвинение

Александр Лукашенко и ВладимирЗеленский / president.gov.ua

Украина находится среди стран, которые управляют протестами в Беларуси, заявил объявленный победителем президентских выборов Александр Лукашенко.

По его словам, кроме Украины, протестами в Беларуси также якобы управляют США, Польша, Чехия и Литва, сказал Лукашенко в интервью, которое показал телеканал RT.

"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет - американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - сказал он.

Лукашенко отметил, что Беларусь усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России.

"Нас попытались пощекотать, как я сейчас понимаю, разными родами учениями у границы Беларуси. У границ, скажем, союзного государства. В будущем это определение нам понадобится. И мне пришлось пол армии Беларуси мобилизовать для того, чтобы этому противостоять", - добавил он.

Читайте такжеЗадержание боевиков РФ в Беларуси: Лукашенко рассказал, как водил за нос Киев

Ранее стали известны сроки поездки Александра Лукашенко в Российскую Федерацию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что Лукашенко приедет на переговоры в Москву в понедельник, 14 сентября.

Ранее Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко слетел с катушек: экс-глава МИД рассказал, чего опасаться Украине

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.