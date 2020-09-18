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Спецназ РФ в Минске: создатель Nexta объяснил фейки о протестах в Беларуси

18 сентября 2020, 15:59

Степан Путило рассказал, что лживые сообщения в Telegram-канале Nexta публиковал он сам.

Беларусь,протест
Массовые акции протеста в Беларуси / Reuters

Создатель наиболее популярного белорусского Telegram-канала Nexta Степан Путило прокомментировал появление недостоверной информации на его ресурсе.

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

По словам Путило, что ошибочные сообщения публиковал он сам, основываясь на информации, присланной читателями.

"Ходили накануне выборов куча слухов, что сейчас Лукашенко тут специально себе 80% накрутил, чтобы российскую армию привлечь, чтобы ему помогли подавить все эти протесты. Очень много ходило слухов, целая куча видосов, как какая-то техника, БТРы со стороны России… Ну, мы это конечно проверяли, но, во-первых там было видео очень плохого качества и мы все-таки доверились, мы очень доверяем наши подписчикам и думали, что он увидел этот шеврон российский. И, в приниципе, кстати, с некоторых ракурсов действительно казалось, что это российский спецназ. Но как оказалось, нет", — рассказал Путило историю одного фейка.

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Ранее Путило оценил перспективы дальнейшего пребывания у власти в Беларуси Александра Лукашенко. Он считает, что режим Лукашенко в Беларуси фактически развалился.

  • Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа.
  • Участники уличных акций считают выборы сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.
Степан Путило новости Беларуси протесты в Беларуси Nexta
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