"Спектакль и уродство": титан политики Беларуси назвал Лукашенко "чудовищем"

Лукашенко - психически нездоровый человек – Шушкевич / belsat.eu

Появление действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на улице с автоматом – это попытка запугать белорусов. У политика нет чувства достоинства, он является психически нездоровым человеком, которого собственный народ воспринимает в качестве чудовища.

Об этом заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич в интервью изданию НСН.

По его словам, поведение Лукашенко можно назвать "спектаклем и уродством". Политик не должен был так себя вести и давать сыну оружие в руки.

"У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства. Он может дать сыну автомат с рожком, хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек", - считает Шушкевич.

Также он рассказал о имидже Лукашенко в глазах белорусского народа и добавил, что белорусский народ поступает правильно и не поддается на провокации режима.Читайте такжеБеларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство

"Его воспринимают как почвару — "чудовище" по-белорусски, очень опасное", - подчеркнул Шушкевич.

Станислав Шушкевич – белорусский политик и государственный деятель. Возглавлял Верховный совет Беларуси в период с 1991 по 1994 год. При нем законодатели приняли закон о переименовании Белорусской СССР в Республику Беларусь. Подписывал Беловежские соглашения в 1991 году.

Напомним, в воскресенье, 23 августа, десятки тысяч представителей белорусского народа по всей территории республики собрались на мирные протесты против режима Александра Лукашенко.

Люди направились к резиденции Лукашенко, которую оцепили силовики. В оппозиции заявляли, что президент РБ по версии ЦИК находился в тот момент здании, однако его в срочном порядке эвакуировали.Читайте такжеОппозиция Беларуси объявила о новой инициативе по сокрушению режима Лукашенко

Митингующие ушли, после чего Лукашенко прибыл на вертолете к своему дворцу и вышел на улицу в руках с автоматом.