"Средневековая" резня в Канаде: появились сведения о задержанном

Подозреваемый в совершении резни в Канаде госпитализирован, выяснили журналисты / Reuters

В Канаде госпитализирован мужчина, которого подозревают в совершении резни в городе Квебек.

Возможному злоумышленнику около 25 лет, сообщает Радио Канада.

У одной из жерт резни перерезано горло, пишет канадское издание Le Soleil.

По его данным, в Квебеке нашли автомобиль подозреваемого, он находился в историческом центре города возле дорогой гостиницы.

Издание добавило, что в салоне машины было холодное оружие и канистры с топливом.

Напомним, поздно вечером 31 октября (отмечался Хэллоуин 2020) в канадском городе Квебек злоумышленник недалеко от здания Национального собрания устроил резню, появилась информация о двух жертвах и пяти пострадавших.

Журналисты узнали, что возможный убийца был в средневековой одежде и с холодным оружием. Полицейские задержали подозреваемого 1 ноября рано утром.

Справка. Город Квебек является столицей канадской франкоязычной провинции Квебек.

Ранее во Франции произошел теракт из-за карикатуры на пророка Мухаммеда – был обезглавлен учитель. После этого власти решили активнее бороться с исламистами.

Позже в стране произошло еще два нападения – в Ницце человек с ножом устроил резню в римо-католицком храме, а в потом неизвестный открыл огонь в Лионе возле греческой церкви.