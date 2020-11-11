"Срочник прикрывался ефрейтором": СМИ узнали подробности бойни в России

Журналисты узнали подробности бойни в России, подозреваемый в ее совершении Антон Макаров уже арестован / t.me/bazabazon

Выяснились подробности бойни в Воронежской области, в совершении которой подозревают солдата-срочника Антона Макарова, – солдат в одной из воинских частей в спальном помещении сначала застрелил спящего рядового, прикрываясь ефрейтором.

Потом злоумышленник разоружил и убил майора, рассказал ТАСС источник.

По словам собеседника, срочник застрелил ефрейтора и сбежал из воинской части с украденным оружием.

Собеседник также назвал фамилии двух жертв злоумышленника:

Ефрейтор Кожокин;

Рядовой Акталиев.

Воронежский гарнизонный военный суд уже избрал меру пресечения для Антона Макарова. Суд решил, что срочник должен находиться под стражей до 8 января 2021 года включительно.