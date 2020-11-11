"Срочник прикрывался ефрейтором": СМИ узнали подробности бойни в России

Бойня в России закончилась гибелью ефрейтора, майора и рядового, узнали журналисты.
Выяснились подробности бойни в Воронежской области, в совершении которой подозревают солдата-срочника Антона Макарова, – солдат в одной из воинских частей в спальном помещении сначала застрелил спящего рядового, прикрываясь ефрейтором.
Потом злоумышленник разоружил и убил майора, рассказал ТАСС источник.
По словам собеседника, срочник застрелил ефрейтора и сбежал из воинской части с украденным оружием.
Собеседник также назвал фамилии двух жертв злоумышленника:
- Ефрейтор Кожокин;
- Рядовой Акталиев.
Воронежский гарнизонный военный суд уже избрал меру пресечения для Антона Макарова. Суд решил, что срочник должен находиться под стражей до 8 января 2021 года включительно.
- Ранее сообщалось, что рано утром 9 октября в Воронежской области солдат-срочник в одной из воинских частей напал на прибывших для проверки должностных лиц, завладел оружием офицера и скрылся.
- СМИ писали, что злоумышленник на аэродроме под Воронежем убил двух офицеров и солдата-срочника. Позже подозреваемого в совершении бойни задержали.
Автор: Екатерина Присяжнюк