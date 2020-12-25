Срыв опреснения воды в Крыму: РФ огрызнулась из-за планов Украины

Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы МИД Дмитрия Кулебы.
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина будет стремиться помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму.
По его мнению, слова главы украинского внешнеполитического ведомства говорят о ненависти к жителям полуострова, сообщает ТАСС.
"Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он также вспомнил заявления украинской стороны о строительстве Крымского моста.
"Это же надо так ненавидеть людей! В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", - добавил Володин.
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Опреснение воды в Крыму: позиция Украины
- Украина будет мешать строительству опреснительной станции в Крыму, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- По его словам, оккупанты в Крыму заявили о намерении привлечь "крупную международную компанию" для реализации технологии опреснения воды.
- "Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", – сказал глава МИД.
- Он также подчеркнул, что пресной воды для населения хватает, а дефицит возникает у вооруженных сил оккупантов.
- Кулеба добавил, что условием для возобновления поставок воды в Крым является демилитаризация полуострова.