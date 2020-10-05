США, Франция и Россия сделали новое заявление по Нагорному Карабаху

Вашингтон, Москва и Париж опасаются дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
США, Россия и Франция вновь призвали Азербайджан и Армению прекратить вооруженное столкновение в районе Нагорного Карабаха и начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Страны-гаранты подчеркнули свои намерения быть посредниками в переговорном процессе.
Об этом идет речь в заявлении, которое было размещено на сайте внешнеполитического ведомства Франции.
Париж, Вашингтон и Москва отмечают, что вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном может спровоцировать масштабную дестабилизацию на Закавказье. Страны-гаранты урегулирования конфликта решительно осуждают эскалацию военных действий в зоне боевых столкновений.Читайте такжеАзербайджан допустил прекращение военной операции в Нагорном Карабахе
В сообщении подчеркивается, что США, Франция и Россия намерены и в дальнейшем вести переговоры с Баку и Ереваном и гарантируют взятие на себя обязательств в решении конфронтации на основе международного законодательства.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха возобновилась 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в нанесении ракетных ударов по непризнанной НКР. В Баку сделали заявление о провокации Армении и объявили о начале военной операции.
- Страны-гаранты прекращения конфликта – США, Франция и Россия – призвали стороны к соблюдению режима прекращения огня и началу мирного переговорного процесса.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал привлечь к мирным переговорам Турцию, которая поддерживает позицию Баку по Нагорному Карабаху.
- В Иране заявили о наличии плана по решению нагорно-карабахского конфликта. Предложение Тегерана базируется на выводе войск и сохранении территориальной целостности Азербайджана.