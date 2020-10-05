США, Франция и Россия сделали новое заявление по Нагорному Карабаху

США, Россия и Франция готовы взять на себя обязательства по решению военного конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

США, Россия и Франция вновь призвали Азербайджан и Армению прекратить вооруженное столкновение в районе Нагорного Карабаха и начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Страны-гаранты подчеркнули свои намерения быть посредниками в переговорном процессе.

Об этом идет речь в заявлении, которое было размещено на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Париж, Вашингтон и Москва отмечают, что вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном может спровоцировать масштабную дестабилизацию на Закавказье. Страны-гаранты урегулирования конфликта решительно осуждают эскалацию военных действий в зоне боевых столкновений.Читайте такжеАзербайджан допустил прекращение военной операции в Нагорном Карабахе

В сообщении подчеркивается, что США, Франция и Россия намерены и в дальнейшем вести переговоры с Баку и Ереваном и гарантируют взятие на себя обязательств в решении конфронтации на основе международного законодательства.

Конфликт в Нагорном Карабахе