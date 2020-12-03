США "на веки вечные" отказались признавать Крым российским / Фото Reuters

Власти США вечно не будут признавать аннексированный полуостров Крым российской территорией.

С таким заявлением выступил заместитель американского госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в штаб-квартире ОБСЕ. Запись была опубликована на Youtube-канале организации.

"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", — заявил американский дипломат. По словам Бигана, действия Москвы по аннексии Крыма грубо нарушают нормы международного права.

К слову, в минувшем году комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который запрещает официальному Вашингтону признавать Крым российским. Вместе с тем в документе четко прописано право президента США на исключение ‒ в том случае, если глава государства решит, что это соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

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