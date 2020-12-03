США "на веки вечные" отказались признавать Крым российским

Заместитель американского госсекретаря Стивен Биган выступил с экспрессивным заявлением.
Власти США вечно не будут признавать аннексированный полуостров Крым российской территорией.
С таким заявлением выступил заместитель американского госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в штаб-квартире ОБСЕ. Запись была опубликована на Youtube-канале организации.
"Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", — заявил американский дипломат. По словам Бигана, действия Москвы по аннексии Крыма грубо нарушают нормы международного права.
К слову, в минувшем году комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который запрещает официальному Вашингтону признавать Крым российским. Вместе с тем в документе четко прописано право президента США на исключение ‒ в том случае, если глава государства решит, что это соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
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Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.