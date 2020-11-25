США начнут переговоры по Крыму и Донбассу: дипломат назвал условия для Украины

Для поддержки США при Байдене Украине нужно бороться с коррупцией и агрессией РФ - дипломат / GettyImages

Демократ Джо Байден на посту президента США будет проводить жесткую политику в отношении России. Вашингтон усилит санкции против Москвы и увеличит финансирование НАТО. Американцы примут активное участие в переговорах по Крыму и Донбассу, однако действия Штатов будут зависеть от поведения Украины.

Об этом заявил дипломат Константин Елисеев в эфире телеканала Украина 24, комментируя перспективы американо-украинских отношений после избрания Джо Байдена.

По его словам, Байден хорошо знает Украину и Россию и имеет план действий. Скорее всего, политика антироссийских санкций усилится.

"Думаю, что политика давления со стороны новой администрации США сохранится, санкционная политика будет ужесточаться по мере того, как Россия будет продолжать игнорировать международное право", - считает дипломат, отмечая, что новая американская администрация увеличит финансирование Североатлантического альянса.

Политик акцентировал внимание на том, что при президентстве Байдена для Украины открываются новые возможности по вопросам сотрудничества с США. Вашингтон активизирует внешнеполитическую деятельность и будет участвовать в переговорных процессах по Крыму и Донбассу. Однако для этого Киеву следует выполнить два главных условия – обеспечить борьбу с коррупцией и проводить последовательную политику в противостоянии агрессии РФ.Читайте такжеЧто для Украины означает победа Байдена

"Окно возможностей будет зависеть от Украины – насколько Украина будет продвигаться путём демократических форм борьбы с коррупцией. Во-вторых, насколько Украина будет последовательна в позиции отпора российской агрессии. Если эти два условия будут выполнены, мы сможем надеяться на мощную американскую поддержку" – подчеркнул Константин Елисеев.

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