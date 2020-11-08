США накрыли протесты: сторонники Трампа требуют не "красть голоса"

В США сторонники Трампа вышли на протесты / Фото Reuters

После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".

Самые большие митинги 7 ноября прошли в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Орегон, сообщает USA Today.

В Атланте (штат Джорджия) около тысячи американцев, которые поддерживают Трампа, собрались возле здания, где заседает местное законодательное собрание. Они скандировали: "Это еще не конец!".

В Висконсине активисты-афроамериканцы подрались с теми, кто поддерживает демократа Байдена.

В Мичигане произошла также стычка между участниками акций протеста. Сторонники Байдена призвали своих оппонентов принять результаты выборов.

В Финиксе (штат Аризона) не менее тысячи граждан пришли к центру, где обрабатывали бюллетени. Митингующие призывали не считать президентские выборы в стране завершенными, а также выражали уверенность в победе республиканца.

Две группы протестующих столкнулись и в Лансинге (штат Мичиган). Среди участников были те, кто поддерживают Дональда Трампа, а также участники движения "Жизни темнокожих имеют значение".

В Сакраменто (штат Калифорния) встреча сторонников Трампа и Байдена завершилась дракой. По данным правоохранителей, серьезно никто не пострадал.

В столице штата Висконсин городе Мадисон прошли столкновения активистов Black Lives Matter со сторонниками победившего в президентский гонке демократа. На одной площади там проходила акция в поддержку BLM. На опубликованных в соцсетях записях видно, что люди танцевали под реп и махали предметом, имитирующим отрезанную голову президента США Дональда Трампа. Здесь же праздновали победу Байдена его сторонники. В какой-то момент темнокожий мужчина напал на одного из них.

Не обошлось без толкотни и в Салеме в Орегоне.

Сторонники Трампа заявляют о "краже голосов" / Фото Reuters

Аналогичные акции проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). Информации о случаях массовых беспорядков во время протестов в стране нет.

При этом во многих городах США празднуют победу на президентских выборах Джозефа Байдена. Это, в частности, жители Филадельфии (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорка (штат Нью-Йорк).

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Выборы в США - последние новости:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Лидеры ряда стран, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.