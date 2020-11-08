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США накрыли протесты: сторонники Трампа требуют не "красть голоса"

8 ноября 2020, 14:49

Самые большие митинги 7 ноября прошли в  штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Орегон.

протесты в США
В США сторонники Трампа вышли на протесты / Фото Reuters

После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".

Самые большие митинги 7 ноября прошли в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Орегон, сообщает USA Today.

В Атланте (штат Джорджия) около тысячи американцев, которые поддерживают Трампа, собрались возле здания, где заседает местное законодательное собрание. Они скандировали: "Это еще не конец!".

В Висконсине активисты-афроамериканцы подрались с теми, кто поддерживает демократа Байдена.

В Мичигане произошла также стычка между участниками акций протеста. Сторонники Байдена призвали своих оппонентов принять результаты выборов.

В Финиксе (штат Аризона) не менее тысячи граждан пришли к центру, где обрабатывали бюллетени. Митингующие призывали не считать президентские выборы в стране завершенными, а также выражали уверенность в победе республиканца.

Две группы протестующих столкнулись и в Лансинге (штат Мичиган). Среди участников были те, кто поддерживают Дональда Трампа, а также участники движения "Жизни темнокожих имеют значение".

В Сакраменто (штат Калифорния) встреча сторонников Трампа и Байдена завершилась дракой. По данным правоохранителей, серьезно никто не пострадал.

В столице штата Висконсин городе Мадисон прошли столкновения активистов Black Lives Matter со сторонниками победившего в президентский гонке демократа. На одной площади там проходила акция в поддержку BLM. На опубликованных в соцсетях записях видно, что люди танцевали под реп и махали предметом, имитирующим отрезанную голову президента США Дональда Трампа. Здесь же праздновали победу Байдена его сторонники. В какой-то момент темнокожий мужчина напал на одного из них.

Не обошлось без толкотни и в Салеме в Орегоне.

Протесты в США
Сторонники Трампа заявляют о "краже голосов" / Фото Reuters

Аналогичные акции проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). Информации о случаях массовых беспорядков во время протестов в стране нет.

При этом во многих городах США празднуют победу на президентских выборах Джозефа Байдена. Это, в частности, жители Филадельфии (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорка (штат Нью-Йорк).

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Выборы в США - последние новости:

  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
  • Лидеры ряда стран, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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