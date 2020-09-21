США намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры

В Вашингтоне надеются, что Германия откажется от строительства газопровода из-за отравления Навального.
Соединенные Штаты Америки намерены приложить максимум усилий для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2. Вашингтон проводит работу над созданием коалиции против реализации газопровода.
Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, американцы прорабатывают ряд шагов для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2. В планах Вашингтона – консолидированная коалиция против введения в эксплуатациию российского газопровода.
"Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток-2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому", - сказал Помпео.
Кроме того, в США надеются, что в ФРГ откажутся от реализации СП-2 из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.Читайте такжеМеркель пошла на хитрость, останавливая постройку Северного потока-2
"Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным. Или из-за реальных последствий в области безопасности в связи с зависимостью от российского газа", - подчеркнул Майк Помпео.
- Напомним, после отравления российского политика Алексея Навального и его госпитализации в берлинскую клинику Шарите, в немецком политикуме и прессе стали появляться призывы о том, что Германия должна отказаться от реализации проекта Северный поток-2.
- Федеральный канцлер Ангела Меркель, ранее призывавшая не связывать отравление Навального с реализацией СП-2, заявила, что решение о продолжении строительства газопровода под вопросом и будет приниматься совместно с Брюсселем.
- Тем временем потенциальный преемник канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал отстрочить строительство газопровода Северный поток-2 на два года по причине отравления Алексея Навального.