США намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры

Мы надеемся, что строительство Северного потока-2 не будет завершено - Помпео/ Reuters

Соединенные Штаты Америки намерены приложить максимум усилий для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2. Вашингтон проводит работу над созданием коалиции против реализации газопровода.

Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, американцы прорабатывают ряд шагов для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2. В планах Вашингтона – консолидированная коалиция против введения в эксплуатациию российского газопровода.

"Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток-2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому", - сказал Помпео.

Кроме того, в США надеются, что в ФРГ откажутся от реализации СП-2 из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.Читайте такжеМеркель пошла на хитрость, останавливая постройку Северного потока-2

"Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным. Или из-за реальных последствий в области безопасности в связи с зависимостью от российского газа", - подчеркнул Майк Помпео.