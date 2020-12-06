США назвали жителей Южных Курил японцами, в РФ ответили

В Кремле упомянули о Второй мировой войне.
В США назвали гражданами Японии россиян, которые родились на Южных Курилах.
Информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.
"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России", — указано в документе.
В России не задержались с ответом на дерзкое заявление Вашингтона. МИД РФ обвинил Белый дом в том, что американцы ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны.
"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР… Знайте свои границы и "красные линии", — отметили в МИД России.
Напомним, озвучено мнение, что после прихода на пост президента США "демократа" Джо Байдена произойдут перемены на международной политической арене. Политик восстановит американское сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также будет помогать демократическим движениям в России, Китае и Беларуси.
Как ранее сообщалось, Байден 4 декабря заявил, что Штаты при его канденции на внешнеполитическом направлении будут стремиться восстановить сотрудничество с Европой и странами Тихоокеанского региона. Также Вашингтон намерен по разным направлениям работать с Россией, Китаем и Ираном.