Демократы уничтожают США: как мощнейшая держава в мире оказалась на грани катастрофы

США погрузились в глубокий кризис / Reuters

Традиционно США считаются одной из наиболее стабильных политических систем в мире. Многие годы в государстве формировались правила игры и алгоритм четкой конкуренции, которые были признаны как политическим истеблишментом, так и обществом. Америка делала акцент на могуществе своих государственных институтов и системе сдержек противовесов, что помогало Штатам находить компромиссы внутри государства в самые сложные моменты.

Однако в один момент выстроенная столетиями система начала рушиться как карточный домик. Убийство чернокожего американца Джорджа Флойда спровоцировало массовые протесты и беспорядки в США. Судя по публикациям американской прессы, Флойд был достаточно противоречивой личностью и никому не известным человеком вплоть до своей смерти. Гибель Флойда превратила его в символ кризиса американских политических институтов, которые впервые за многие годы фактически перестали справляться с вызовами.

Провалив экзамен с массовыми протестами и беспорядками имени Флойда, США столкнулись с еще одним громким инцидентом. В Атланте полицейский во время задержания застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса.

Убийство в Атланте

Инцидент произошел поздно вечером 12 июня неподалеку от местной забегаловки Wendy’s. Работники заведения вызвали полицейских после того, как их коллега Райшард Брукс пытался в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль, однако уснул в своем автомобиле. Полицейские Гарретт Ролф и Дэвид Броснан разбудили Брукса и пытались провести тест на наличие алкоголя в его организме. Задержанный оказал сопротивление и бросился в бегство. В ходе задержания он был ранен, после чего скончался в больнице.

После убийства Брукса при задержании в Атланте вспыхнули беспорядки. Участники волны радикального протеста сожгли Wendy’s, шеф полиции подал в отставку, а полицейского, который застрелил Брукса – Гарретта Ролфа – обвинили в убийстве. По версии обвинения, полицейский превысил свои полномочия, так как поведение Брукса не представляло опасности. Теперь копу грозит пожизненное заключение. Полиция Атланты решила объявить забастовку в поддержку своего коллеги, а местные жители опасаются, что в сложной ситуации город в штате Джорджия может оказаться в опасности.

Что скрывается за массовыми протестами в США

Инциденты с афроамериканцев Джорджа Флойда в Миннеаполисе и Рейшарда Брукса в Аталанте чрезвычайно подозрительны. США является государством, в котором закон стоит на первом месте, а правовая культура обязывает его соблюдать как представителей властей, так и общество. По закону полиция обладает правом на применение насилия, и в Америке согласно законодательству правоохранительные органы имеют широкие полномочия. В Америке неоднократно происходили события, когда полиция действовала жестко, однако это не провоцировало беспорядки. А теперь данные инциденты стали трактовать как проявления расизма.Читайте такжеЛДНР по-американски: как Сиэтл стал оплотом сепаратизма в США

Что послужило причиной беспорядков в США? Расизм, внутренние противоречия или же чрезмерно жесткие действия полицейских? Все варианты можно смело отвергнуть – причиной внутриамериканского кризиса стало противостояние Демократической и Республиканской партий в борьбе за власть.

Демократы разыгрывают карту беспорядков и протестов, чтобы показать беспомощность и хаотичность действий нынешних властей. И действительно, им это удается – Трамп не может урегулировать ситуацию, полиция не способна осуществлять свои законные действия в связи с опасениями, что теперь любой полицейский может оказаться на месте того же Гаррета Ролфа, а в Сиэтле анархисты и вовсе захватили 6 кварталов и объявили свою республику. Независимые американские институты оказались зависимыми от политических обстоятельств и давления истеблишмента.

Американские беспорядки – это подножка под президентское кресло Дональда Трампа, который оказался в сложной ситуации и не способен ее решить.

Что ожидает США

Зимой текущего года в Соединенных Штатах Америки должны состояться президентские выборы. Главные кандидаты – демократ Джо Байден и действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп. Очевидно, волна беспорядков направлена на дискредитацию Трампа, который на фоне кризиса в экономике в связи с коронавирусной инфекцией рискует потерять кресло президента на выборах 2020 года. Согласно данным последних социологических опросов, Байден уже опережает Трампа на 13%. Несмотря на очевидное шулерство демократов, Трамп как президент и сам демонстрирует несостоятельную позицию – вместо урегулирования вопроса и достижения компромисса, он время от времени делает жесткие заявления, которые реально не подкреплены его возможностями.

Ситуация в США накаляется – Америка сама стала заложником тех проблем, в которых она многие годы в качестве мирового полицейского обвиняла в том числе и постсоветские автократии.Читайте такжеРазразится ли в США майдан в случае победы Трампа

Политические элиты США встали на путь своих коллег из постсоветских государств – они делают все, чтобы разрушить американские государственные институты. Причем делают это вопреки правилам игры, которые создавались веками.

Кандидат от Демократов Байден ранее заявил, что в случае поражения на президентских выборах Трамп может отказаться покидать Белый дом, после чего его могут вывести оттуда военные. Конечно, предвыборную риторику не нужно воспринимать всерьез, но в сложившейся ситуации нельзя исключать ничего.

Политика – искусство возможного и достижений компромисса.

Если политические элиты не придут к компромиссу, американский кейс приведет к по-настоящему непредвиденным последствиям, которые ударят не только по Америке, но и по всему миру.