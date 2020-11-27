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США пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз

27 ноября 2020, 19:19

Дональд Трамп "много наломал дров" на посту президента США, утверждает Рустам Танкаев.

Северный поток-2
Северный поток-2 будет достроен, однако это приведет к серьезному конфликту США и России - бизнесмен / Reuters

Соединенные Штаты Америки могут пойти войной на Россию с целью пресечения строительства газопровода Северный поток-2. Вашингтон придерживается принципиальной позиции в вопросе реализации российского энергетического проекта.

Об этом заявил гендиректор российской компании Инфотэк-терминал Рустам Танкаев изданию НСН, комментируя перспективы завершения строительства газопровода Северный поток-2.

По его словам, Вашингтон придерживается непоколебимой позицией по поводу СП-2, которая не исключает применения военных мер против России. Именно такую политику проводит администрация действующего президента Дональда Трампа. Следующая администрация также не настроена благосклонно по отношению РФ, однако позиция Байдена по этому вопросу пока непонятна.

"Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться Северному потоку-2. Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно", - отметил Танкаев.Читайте такжеШтаты забивают последние гвозди в гроб Северного потока-2 - аналитик

Также бизнесмен добавил, что завершение строительства СП-2 – это не проблема, и скорее всего, газопровод все-таки будет построен. Однако в таком случае конфронтация Вашингтона и Москвы станет окончательной.

"Чисто технически достроить "Северный поток-2" не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США", - подчеркнул Рустам Танкаев.

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