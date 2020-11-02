США придумали способ остановить войну в Карабахе без РФ – Москва отреагировала

Нагорный Карабах - Россия назвала условие ввода скандинавских миротворцев / Reuters

В США считают целесообразным ввести в Нагорный Карабах миротворцев из Скандинавии. В то же время в России к этой идее отнеслись скептически.

О том, что в Нагорный Карабах лучше ввести скандинавских миротворцев, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. По его словам, в Карабах нельзя вводить миротворцев из стран — сопредседателей Минской группы (а это Россия, США и Франция). А вот "солдаты из Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии хорошо обучены и боеспособны", добавил советник Трампа.

Читайте такжеВ США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном КарабахеОн также добавил, что исключаются миротворцы из соседних стран и Турции. Более того, Штаты и Армения выступают против Турции даже в роли посредника в этом конфликте.

В свою очередь замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что любые миротворцы в Нагорный Карабах войдут лишь после получения согласия всех сторон конфликта, пишет РИА Новости.

Что касается конкретно скандинавских миротворцев, то "нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эту идею". Москва, по его словам, не в курсе подобных планов.

Сам О’Брайен ранее заявил, что Штаты "уже ведут переговоры с представителями скандинавских стран о размещении их наблюдателей в регионе" — однако официально ни о каких переговорах Вашингтона со странами Скандинавии до сих пор не сообщалось. В частности, как пишет Nord.News, Министерство обороны Швеции официально опровергло любые соответствующие обращения от американской стороны.

Война в Нагорном Карабахе