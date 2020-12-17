США раскрыли планы по окончательному уничтожению Северного потока-2

Новая волна санкций против Северного потока-2 нанесет очень точный удар, считает сенатор Тэд Круз.
В Сенате США утверждают, что новые санкции против российского энергетического проекта Северный поток-2 приведут к тому, что трубопровод никогда не будет запущен в работу.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Тэд Круз, комментируя перспективы введения новых ограничений против газопровода СП-2, сообщает американское издание USA Today.
По его словам, следующие ограничения Вашингтона сконструированы таким образом, чтобы не допустить конечной реализации Северного потока-2. Если санкции все же будут введены, работу газопровода запустить не удастся.
"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ", - сказал политик.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2
Также Круз подчеркнул, что эмбарго коснется юридических лиц, которые занимались процессом сертификации газопровода и оказывали проекту страховые услуги. Санкции станут сигналом всем компаниям, которые инвестировали финансовые средства в строительство Северного потока-2.
Северный поток-2 новости
- Строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено 11 декабря в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект об оборонном бюджете государства на 2021 год. Документ включает новые санкции против российских газопроводов – Северного потока-2 и Турецкого потока. Конгрессмены намерены преодолеть вето Дональда Трампа, который обещал не подписывать закон.
- В США призвали Германию запретить строительство Северного потока-2, однако в Бундестаге заявили, что Европа вправе сама принимать решения по данному вопросу и не считает газопровод инструментом российского политического влияния.
- Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст сказал, что Германия по-прежнему не признает американские санкции. Несмотря на ограничения, в Берлине верят в реализацию Северного потока-2.