США раскрыли планы по окончательному уничтожению Северного потока-2

В США утверждают, что после новых санкций Северный поток-2 больше никогда не будет реализован / Reuters

В Сенате США утверждают, что новые санкции против российского энергетического проекта Северный поток-2 приведут к тому, что трубопровод никогда не будет запущен в работу.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Тэд Круз, комментируя перспективы введения новых ограничений против газопровода СП-2, сообщает американское издание USA Today.

По его словам, следующие ограничения Вашингтона сконструированы таким образом, чтобы не допустить конечной реализации Северного потока-2. Если санкции все же будут введены, работу газопровода запустить не удастся.

"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ", - сказал политик.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

Также Круз подчеркнул, что эмбарго коснется юридических лиц, которые занимались процессом сертификации газопровода и оказывали проекту страховые услуги. Санкции станут сигналом всем компаниям, которые инвестировали финансовые средства в строительство Северного потока-2.

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