США снова "ударили" по России: "черный список" расширен

Власти США расширили антироссийские санкции / УНИАН

США расширили санкции против Российской Федерации, в "черный список" попали ряд российских научно-исследовательских институтов.

В санкционный список внесли пять НИИ, сообщили в Министерстве торговли США.

НИИ внесены в санкционный список из-за того, что их подозревают в работе над биологическим и химическим оружием.

Санкции США против России – какие НИИ попали в "черный список":

НИИ Минобороны РФ;

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт;

48-е Центральные НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде;

48-й научно-исследовательский институт в Екатеринбурге;

Государственный НИИ органической химии и технологии.