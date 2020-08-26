США снова "ударили" по России: "черный список" расширен

В санкционный список Штатов попали российские научно-исследовательские институты.
США расширили санкции против Российской Федерации, в "черный список" попали ряд российских научно-исследовательских институтов.
В санкционный список внесли пять НИИ, сообщили в Министерстве торговли США.
НИИ внесены в санкционный список из-за того, что их подозревают в работе над биологическим и химическим оружием.
Санкции США против России – какие НИИ попали в "черный список":
НИИ Минобороны РФ;
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт;
48-е Центральные НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде;
48-й научно-исследовательский институт в Екатеринбурге;
Государственный НИИ органической химии и технологии.
Автор: Екатерина Присяжнюк