США ввели санкции против украинской компании: за что наказали

Украинская компания попала под санкции США.
Соединенные Штаты Америки снова приняли решение о введении санкций против организации Украины.
Как заявили в министерстве финансов США, на этот раз под санкции попала одесская компания Fides Ship Management, ее обвиняют в перевозке венесуэльской нефти, пишет Голос Америки.
Кроме того, ограничения введены в отношении четырех кораблей, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунським флагом).
Соединенные Штаты в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.
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Санкции США - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 января Соединенные Штаты Америки приняли решение о введении санкций против граждан и организаций Украины. Ограничительные меры США против Киева введены за вмешательства в выборы.
- Позднее в Офисе президента Украины отреагировали на санкции США против семерых граждан Украины. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.
- Представители властей США закончили разработку нового пакета санкций против Российской Федерации. Их планируется ввести из-за отравления политика-оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок, но не успели ввести его в действие.
Автор: Мария Тупик