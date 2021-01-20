США ввели санкции против украинской компании: за что наказали

США ввели санкции против компании из Одессы / Reuters

Соединенные Штаты Америки снова приняли решение о введении санкций против организации Украины.

Как заявили в министерстве финансов США, на этот раз под санкции попала одесская компания Fides Ship Management, ее обвиняют в перевозке венесуэльской нефти, пишет Голос Америки.

Кроме того, ограничения введены в отношении четырех кораблей, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунським флагом).

Соединенные Штаты в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.

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