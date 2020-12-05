США требуют от Германии остановки строительства Северного потока-2

США призвали Германию остановить строительство Северного потока-2 / Фото: Reuters

Посольство США в Германии озвучило обращение к немецкому правительству, в котором настоятельно рекомендует остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, такое заявление сделала временная поверенная по делам посольства США в Германии Робин Куинвилл.

По словам дипломата, в ближайшее время Евросоюз и Германия должны наложить мораторий на строительство газопровода.

"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России", - сказала Куинвилл.

Читайте такжеНазвано судно, которое достроит Северный поток-2По словам чиновника, трубопровод был не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу. Она убеждена, что Северный поток-2, в случае успешного запуска, соединит Россию и Германию.

Противники трубопровода, включая США, Польшу и Украину, заявляют, что трубопровод даст России экономическую хватку над Германией, в то время как правительство Германии заявляет, что это обеспечит прямые и безопасные поставки энергии.

Северный поток-2