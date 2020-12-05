США требуют от Германии остановки строительства Северного потока-2

В Вашингтоне предлагают наложить мораторий.
Посольство США в Германии озвучило обращение к немецкому правительству, в котором настоятельно рекомендует остановить строительство газопровода Северный поток-2.
Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, такое заявление сделала временная поверенная по делам посольства США в Германии Робин Куинвилл.
По словам дипломата, в ближайшее время Евросоюз и Германия должны наложить мораторий на строительство газопровода.
"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России", - сказала Куинвилл.
Читайте такжеНазвано судно, которое достроит Северный поток-2По словам чиновника, трубопровод был не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу. Она убеждена, что Северный поток-2, в случае успешного запуска, соединит Россию и Германию.
Противники трубопровода, включая США, Польшу и Украину, заявляют, что трубопровод даст России экономическую хватку над Германией, в то время как правительство Германии заявляет, что это обеспечит прямые и безопасные поставки энергии.
Северный поток-2
Напомним, строительные работы на 2,6-километровом участке трубопровода могут возобновиться в эти выходные после того, так как власти Германии разрешили строительство до конца года.
Управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило моряков о повышенном соблюдении мер предосторожности на южном направлении района Адлергрунд в Балтийском море в связи с возобновлением 5 декабря строительства газопровода Северный поток-2.
Конгресс США – Сенат и Палата представителей – достигли соглашения о санкциях против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток и внесли в проект оборонного бюджета на будущий год соответствующие поправки.