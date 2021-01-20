США устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

Джо Байден не поддерживает достройку Севернего потока-2, уверен Энтони Блинкен.
Команда новоизбранного президента США Джо Байдена намерена осуществлять действия, направленные на прекращение строительства газопровода Северный поток-2. Если не удастся убедить в этом Европу, Вашингтон готов задействовать новые инструменты для достижения цели.
Как заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам в американском сенате, лично Джо Байден не поддерживает завершение строительства Северного потока-2.
"Избранный президент полностью согласен с вами, что Северный поток-2 — это плохая идея", - отметил политик.
Кроме того, он заверил, что Вашингтон ставит перед собой задачу убедить Европу прекратить строительство СП-2. В том случае, если администрации не удастся достичь своих целей оптимальным образом, власти перейдут к другим, ранее не задействованным механизмам.
"Знаю, что он (Байден) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект Северный поток-2)", - добавил Блинкен, подчеркнув, что данный вопрос нужно дополнительно обсудить с Байденом.
Северный поток-2 новости
- Российский газовый монополист Газпром 19 января впервые допустил приостановку строительства или полную остановку реализации проекта Северный потока-2 из-за "изменений политической ситуации". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в "незаконном" давлении на энергетический проект.
- Позже США вновь расширили санкции в отношении проекта Северный поток-2. Под новые американские ограничения попали трубоукладчик Фортуна, задействованный в постройке газопровода, и компания Кvt-rus, которая владеет судном.
- Из-за вступивших в силу1 января 2021 года американских санкций против Северного потока-2 компания Nord Stream AG объявила о паузе процесса достройки газопровода в Дании. Официальная версия гласит о технических проблемах, однако в России причиной называют отсутствие у трубоукладчика Академик Черский разрешения на проведение работ из-за выхода норвежской компании DNV GL из проекта по причине угрозы попасть под санкции США.