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США выбросили полученные от России аппараты ИВЛ

20 октября 2020, 15:20

В марте Россия передала 45 аппаратов ИВЛ в США, но их не использовали.

США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ / РИА Новости

В США федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые Россия передала в марте 2020 года. Об этом сообщает сообщает BuzzFeed.

В марте месяце Россия в ответ на запрос президента США Дональда Трампа отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".

Аппараты были распределены по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем.

Использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

Кроме того, производитель этой техники находится в санкционном списке США.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:

  • Covid-19 с начала пандемии был обнаружен у более чем 40 млн жителей планеты, а 1,12 млн больных умерли.
  • Больше всего заражений - в США (8,4 млн), Индии (7,5 млн) и Бразилии (5,2 млн). Только в Соединенных Штатах скончались свыше 225 тысяч инфицированных.​
  • В России за время пандемии выявили более 1 млн заражений, умерли 24 635 человек.​

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