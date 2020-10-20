США выбросили полученные от России аппараты ИВЛ

В марте Россия передала 45 аппаратов ИВЛ в США, но их не использовали.
В США федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые Россия передала в марте 2020 года. Об этом сообщает сообщает BuzzFeed.
В марте месяце Россия в ответ на запрос президента США Дональда Трампа отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".
Аппараты были распределены по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем.
Использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.
Кроме того, производитель этой техники находится в санкционном списке США.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Covid-19 с начала пандемии был обнаружен у более чем 40 млн жителей планеты, а 1,12 млн больных умерли.
- Больше всего заражений - в США (8,4 млн), Индии (7,5 млн) и Бразилии (5,2 млн). Только в Соединенных Штатах скончались свыше 225 тысяч инфицированных.
- В России за время пандемии выявили более 1 млн заражений, умерли 24 635 человек.