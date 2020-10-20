США выбросили полученные от России аппараты ИВЛ

США утилизировали полученные от России аппараты ИВЛ / РИА Новости

В США федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые Россия передала в марте 2020 года. Об этом сообщает сообщает BuzzFeed.

В марте месяце Россия в ответ на запрос президента США Дональда Трампа отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".

Аппараты были распределены по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем.

Использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

Кроме того, производитель этой техники находится в санкционном списке США.

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