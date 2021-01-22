США возвращаются в игру: дипломат сделал прогноз о планах Вашингтона в мировой политике

Курс Вашингтона на изоляционизм, которого придерживался Трамп, будет прекращен при Байдене, считает Владимир Огрызко.
При президентстве Джо Байдена американское государство должно вернуться на международную политическую арену и продолжить работу над вызовами в сфере внешней политики и безопасности. США возобновят борьбу с мировым терроризмом и откажутся от политики изоляционизма, которой придерживался Дональд Трамп.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел, украинский политик и дипломат Владимир Огрызко в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию во внешней политике США в связи с вступлением Джо Байдена на пост главы государства.
По его словам, Вашингтон должен возобновить борьбу с международным терроризмом и вернуться на арену мировой политики. Курс на изоляцию американского государства, который диктовал Трамп, не сработал. И теперь Штаты должны вернуться к политике участия в важных мировых процессах.
"Проблема мирового терроризма никуда не девается, вопрос в том, как этому противодействовать. Попытки Трампа делать вид, что все обойдется без Америки, на мой взгляд, провалились. Американское вмешательство и способность управлять этими процессами остаются еще более необходимыми, надеюсь, что Америка вернется в мировую политику, а не будет продолжать то, что начал Трамп, а именно самоизоляцию. Это не та страна, которая себе может это позволить", - считает Огрызко.Читайте такжеСтало известно о планах Байдена по ситуации в Украине
Также дипломат добавил, что приход Байдена к власти означает окончание эры изоляционизма в Америке. Государство стремительно возвращается к политике, от которой отказался Трамп.
"То, что он (Байден) возвращается к тому, от чего отказывался Трамп, говорит о том, что курс на изоляционизм будет максимально быстро прекращен", - подчеркнул Владимир Огрызко.
США новости
- Представитель Демократической партии, победитель американских президентских выборов Джо Байден 20 января принял присягу и официально стал новым президентом США. На этом посту он сменил "республиканца" Дональда Трампа.
- После прихода к власти Байден отменил ряд указов Трампа. Новый хозяин Белого дома отменил выход США из ВОЗ, вернул Штаты в Парижское соглашение по климату и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
- При этом Байден подписал указ об изменении правил въезда на территорию США в связи с пандемией COVID-19. Лицам, которые прибывают в Штаты, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на самоизоляцию.