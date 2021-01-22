США возвращаются в игру: дипломат сделал прогноз о планах Вашингтона в мировой политике

Байден вернет США в мировую политику - украинский дипломат / Reuters

При президентстве Джо Байдена американское государство должно вернуться на международную политическую арену и продолжить работу над вызовами в сфере внешней политики и безопасности. США возобновят борьбу с мировым терроризмом и откажутся от политики изоляционизма, которой придерживался Дональд Трамп.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел, украинский политик и дипломат Владимир Огрызко в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию во внешней политике США в связи с вступлением Джо Байдена на пост главы государства.

По его словам, Вашингтон должен возобновить борьбу с международным терроризмом и вернуться на арену мировой политики. Курс на изоляцию американского государства, который диктовал Трамп, не сработал. И теперь Штаты должны вернуться к политике участия в важных мировых процессах.

"Проблема мирового терроризма никуда не девается, вопрос в том, как этому противодействовать. Попытки Трампа делать вид, что все обойдется без Америки, на мой взгляд, провалились. Американское вмешательство и способность управлять этими процессами остаются еще более необходимыми, надеюсь, что Америка вернется в мировую политику, а не будет продолжать то, что начал Трамп, а именно самоизоляцию. Это не та страна, которая себе может это позволить", - считает Огрызко.Читайте такжеСтало известно о планах Байдена по ситуации в Украине

Также дипломат добавил, что приход Байдена к власти означает окончание эры изоляционизма в Америке. Государство стремительно возвращается к политике, от которой отказался Трамп.

"То, что он (Байден) возвращается к тому, от чего отказывался Трамп, говорит о том, что курс на изоляционизм будет максимально быстро прекращен", - подчеркнул Владимир Огрызко.

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