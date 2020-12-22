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США ввели санкции против 45 российских компаний и ведомств: опубликован список

22 декабря 2020, 06:08
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Организации подпадут под экспортные ограничения.

Санкции
США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций / Reuters

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении России и опубликовало список из 45 российских организаций, которых отнесли к "конечным военным пользователям".

В список, который опубликован на сайте ведомства, также попали 58 китайских организаций. Все 103 организации подпадут под экспортные ограничения. Чтобы поставить им ряд товаров из США, теперь нужна лицензия.

В частности, из российских организаций под санкции попали: Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр "Прогресс", Рособоронэкспорт, а также корпорация "Ростех", компании "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия "Росатома".

Отмечается, что это лишь первая часть предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

Категории товаров, подлежащих экспортному контролю, и детали лицензионной политики будут опубликованы 22 декабря. Предполагается, что новые ограничения, в частности, будут распространяться на компоненты гражданских самолетов.

Напомним:

  • О том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России, стало известно 18 декабря.
  • Новые ограничения ввели против тех, кто причастен к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике.
  • Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, избранный президент США Джо Байден после своей инаугурации может ввести новые санкции против России в ответ на предполагаемое участие РФ в хакерских атаках на правительственные американские организации.
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