США ввели санкции против 45 российских компаний и ведомств: опубликован список

Организации подпадут под экспортные ограничения.
Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении России и опубликовало список из 45 российских организаций, которых отнесли к "конечным военным пользователям".
В список, который опубликован на сайте ведомства, также попали 58 китайских организаций. Все 103 организации подпадут под экспортные ограничения. Чтобы поставить им ряд товаров из США, теперь нужна лицензия.
В частности, из российских организаций под санкции попали: Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр "Прогресс", Рособоронэкспорт, а также корпорация "Ростех", компании "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия "Росатома".
Отмечается, что это лишь первая часть предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.
Категории товаров, подлежащих экспортному контролю, и детали лицензионной политики будут опубликованы 22 декабря. Предполагается, что новые ограничения, в частности, будут распространяться на компоненты гражданских самолетов.
Напомним:
- О том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России, стало известно 18 декабря.
- Новые ограничения ввели против тех, кто причастен к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике.
- Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, избранный президент США Джо Байден после своей инаугурации может ввести новые санкции против России в ответ на предполагаемое участие РФ в хакерских атаках на правительственные американские организации.