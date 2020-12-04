США ввели жесткие санкции против чиновников Китая

Помпео ввел санкции против Китая / Reuters

Власти США сегодня приняли важное решение о введении санкций против ряда чиновников Китая, которых подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.

"Мы призываем КНР прекратить использование принуждения для подавления свободы слова", - написал Помпео.

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