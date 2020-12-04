США ввели жесткие санкции против чиновников Китая

Санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.
Власти США сегодня приняли важное решение о введении санкций против ряда чиновников Китая, которых подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.
В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.
"Мы призываем КНР прекратить использование принуждения для подавления свободы слова", - написал Помпео.
Северный поток-2 новости - что было ранее:
- Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.
- Несмотря на консолидированную позицию США по вопросу строительства СП-2, в России уверены, что проект удастся достроить и запустить в работу.
- В Конгрессе США планируют ввести санкции против ряда компаний, которые прямо или опосредованно связаны со строительством газопровода.
- По данным прессы, американцы ведут переговоры с европейскими компаниями и призывают их добровольно выйти из проекта Северный поток-2.
Автор: Екатерина Трохимчук