Стала известна дата начала процесса импичмента Трампу в Сенате США

По словам Чака Шумера, процесс импичмента Дональду Трампу запустят в Сенате США на следующей неделе.
В понедельник, 25 января, в Сенат США будет передана статья об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу, что будет означать начало судебного процесса в отношении 45-го главы государства.
Как сообщает CNN, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что о передаче документа верхней палате американского парламента рассказала ему спикер Палаты представителей Нэнс Пелоси.
"Я разговаривал со спикером Пелоси, которая сообщила мне, что статья будет передана в Сенат в понедельник", - сказал политик.
Ранее лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел выступил с предложением отложить судебный процесс до середины февраля с целью предоставить время на подготовку к процедуре Дональду Трампу и его команде юристов.
Однако, как следует из заявления Шумера, судебный процесс стартует уже 25 января.
В Конституции США сказано, что старт судебного разбирательства начинается во второй половине дня после того, как статьи будут получены американским Сенатом.Читайте такжеДжулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа
Импичмент Трампу
- Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Резолюцию поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
- Законодатели обвинили Трампа в подстрекательстве к народному восстанию по мотивам событий у Капитолия 6 января.
- Импичмент Трампу не был рассмотрен в Сенате США, поэтому хозяина Белого дома не смогли досрочно отстранить от власти. Республиканцы отказались рассматривать данный вопрос до 20 января.
- Примечательно, если Дональду Трампу все-таки объявят импичмент даже по окончании его президентской каденции, он не сможет баллотироваться на пост выборы президента США в 2024 году.