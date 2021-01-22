Стала известна дата начала процесса импичмента Трампу в Сенате США

Вопрос объявления импичмента Трампу начнут рассматривать в Сенате 25 января / Reuters

В понедельник, 25 января, в Сенат США будет передана статья об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу, что будет означать начало судебного процесса в отношении 45-го главы государства.

Как сообщает CNN, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что о передаче документа верхней палате американского парламента рассказала ему спикер Палаты представителей Нэнс Пелоси.

"Я разговаривал со спикером Пелоси, которая сообщила мне, что статья будет передана в Сенат в понедельник", - сказал политик.

Ранее лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел выступил с предложением отложить судебный процесс до середины февраля с целью предоставить время на подготовку к процедуре Дональду Трампу и его команде юристов.

Однако, как следует из заявления Шумера, судебный процесс стартует уже 25 января.

В Конституции США сказано, что старт судебного разбирательства начинается во второй половине дня после того, как статьи будут получены американским Сенатом.Читайте такжеДжулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа

Импичмент Трампу