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Стала известна дата начала процесса импичмента Трампу в Сенате США

22 января 2021, 18:22
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По словам Чака Шумера, процесс импичмента Дональду Трампу запустят в Сенате США на следующей неделе.

Трамп
Вопрос объявления импичмента Трампу начнут рассматривать в Сенате 25 января / Reuters

В понедельник, 25 января, в Сенат США будет передана статья об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу, что будет означать начало судебного процесса в отношении 45-го главы государства.

Как сообщает CNN, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что о передаче документа верхней палате американского парламента рассказала ему спикер Палаты представителей Нэнс Пелоси.

"Я разговаривал со спикером Пелоси, которая сообщила мне, что статья будет передана в Сенат в понедельник", - сказал политик.

Ранее лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел выступил с предложением отложить судебный процесс до середины февраля с целью предоставить время на подготовку к процедуре Дональду Трампу и его команде юристов.

Однако, как следует из заявления Шумера, судебный процесс стартует уже 25 января.

В Конституции США сказано, что старт судебного разбирательства начинается во второй половине дня после того, как статьи будут получены американским Сенатом.Читайте такжеДжулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа

Импичмент Трампу

новости США Дональд Трамп Сенат США Демократическая партия
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