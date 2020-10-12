Стали известны детали переговоров Лукашенко и оппозиции в СИЗО

Лукашенко и оппозиция разговаривали 5 часов - адвокат / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко фактически начал диалог с политическими заключенными, которые представляют оппозиционные силы. Во время разговора в СИЗО КГБ глава государства и оппозиционеры поговорили о протестах в Беларуси, реформе Конституции и будущем страны.

Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы арестованного политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает Tut.by

По словам юриста, существует предположение, согласно которому власти уже решили вопрос по политическим заключенным.

"Кажется, что эта встреча - начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано", - сказал Гашинский, не уточнив, о каком именно решении идет речь.

Также он добавил, что прецедент переговоров Лукашенко и политических заключенных является резонансным и рассказал детали дискуссии. Шкляров ему рассказал, что разговор представителей оппозиции с Лукашенко получился "откровенным".Читайте такжеМуж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО

"Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него - он не ожидал, что разговор будет - как он выразился - настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу", - уверяет адвокат.

Глава Беларуси Лукашенко и оппозиционеры общались 5 часов, в ходе которых говорили о событиях в стране и политическом устройстве государства.

"Они провели пять часов - разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе", - уточнил Гашинский.Читайте такжеВ Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые

События в Беларуси