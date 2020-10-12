Стали известны детали переговоров Лукашенко и оппозиции в СИЗО

Власти Беларуси уже приняли решение по политзаключенным, полагает адвокат Антон Гашинский.
Белорусский президент Александр Лукашенко фактически начал диалог с политическими заключенными, которые представляют оппозиционные силы. Во время разговора в СИЗО КГБ глава государства и оппозиционеры поговорили о протестах в Беларуси, реформе Конституции и будущем страны.
Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы арестованного политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает Tut.by
По словам юриста, существует предположение, согласно которому власти уже решили вопрос по политическим заключенным.
"Кажется, что эта встреча - начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано", - сказал Гашинский, не уточнив, о каком именно решении идет речь.
Также он добавил, что прецедент переговоров Лукашенко и политических заключенных является резонансным и рассказал детали дискуссии. Шкляров ему рассказал, что разговор представителей оппозиции с Лукашенко получился "откровенным".Читайте такжеМуж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО
"Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него - он не ожидал, что разговор будет - как он выразился - настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу", - уверяет адвокат.
Глава Беларуси Лукашенко и оппозиционеры общались 5 часов, в ходе которых говорили о событиях в стране и политическом устройстве государства.
"Они провели пять часов - разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе", - уточнил Гашинский.Читайте такжеВ Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые
События в Беларуси
- Глава Беларуси Александр Лукашенко 10 октября решил встретиться в следственном изоляторе КГБ с представителями белорусской оппозиции. На встрече присутствовали 11 политических заключенных.
- У Лукашенко заявили, что в СИЗО КГБ обсуждались вопросы внесения изменений в Конституцию страны на законных основаниях. Однако подробности разговора не рассказали.
- Лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что инициатива Лукашенко связана с попыткой ослабить протестное движение в Беларуси и фактическое признание властями наличия в стране политических заключенных.
- Ранее в белорусской оппозиции рассказал об увольнении сотни силовиков, которые принимали участие в разгонах протестных акций. Причиной называют появление в публичной сфере их личных данных.
- Тем временем 11 октября в Минске состоялась новая акция протеста против режима Александра Лукашенко. В ходе протестов были задержаны 527 человек.