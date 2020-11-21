Стали известны детали переговоров Шойгу и Пашиняна по Нагорному Карабаху

Делегация РФ прибыла в Ереван с "большим планом" по Карабаху, утверждает Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин поставил российской делегации задачу провести переговоры по вопросу обеспечения режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Москва намерена реализовать серьезный план по урегулированию конфронтации.
Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Как утверждает Шойгу, Москва ставит перед собой задачу обеспечить устойчивость режима перемирия в Нагорном Карабахе.
"Главная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которая поставлена перед нами верховным главнокомандующим. Мы намерены и настроены на выполнение этой задачи…Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать", - сказал он, добавив, что стороны планируют провести серьезную работу, целью которой является установление мира в регионе.
Глава правительства Армении Никол Пашинян, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией и поддержку со стороны Москвы.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
"Конечно, до войны был трудный период, но сейчас более сложные времена, и мы надеемся, что за это время сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в сфере безопасности, и не только в сфере безопасности, но и в военно-техническом сотрудничестве", - отметил Пашинян.
Подчеркивается, что в рамках переговоров стороны обсудили вопросы разрешения нагорно-карабахского конфликта, а также ряд аспектов сотрудничества Еревана и Москвы в военно-технической сфере.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали договор о прекращении боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает вывод армянских войск из региона и передачу Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
- На базе соглашения в Карабахе размещаются российские миротворцы, которые будут дислоцироваться на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
- Азербайджан уже получил под свой контроль Агдамский район. Президент Алиев сделал заявление о том, что Баку победил в нагорно-карабахском конфликте, который разрешился на условиях национальных интересов азербайджанского государства.
- В Армении называют договоренности капитуляцией. Премьер-министр Никол Пашинян заверил, что он был вынужден подписать соглашение, так как у Еревана не было другого выхода.