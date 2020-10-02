Стали известны детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху

Россия и Турция договорились о взвешенном подходе в помощи Армении и Азербайджану - МИД РФ / фото: ntv.ru

В ходе переговоров на уровне министров иностранных дел Россия и Турция выразили консолидированную позицию по поводу прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Москва и Анкара не одобряют участие в азербайджано-армянском вооруженном противостоянии боевиков из других государств.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел России по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

Как утверждают в российском дипломатическом ведомстве, Москва и Анкара детально обсудили конфликт в районе Нагорного Карабаха и призывают стороны установить режим прекращения огня.

"Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Россия и Турция полагают, что участие представителей незаконных вооруженных формирований в зоне нагорно-карабахского конфликта неприемлемо. Стороны договорились о рациональных шагах в оказании помощи Азербайджану и Армении.

"Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - заявили в МИД.Читайте такжеБольшая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев

Напоследок представители российской дипломатии подчеркнули, что Россия и Турция намерены координировать свои действия для установления стабильности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе