Стали известны детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху

В Москве утверждают, что Анкара поддерживает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.
В ходе переговоров на уровне министров иностранных дел Россия и Турция выразили консолидированную позицию по поводу прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Москва и Анкара не одобряют участие в азербайджано-армянском вооруженном противостоянии боевиков из других государств.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел России по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА Новости.
Как утверждают в российском дипломатическом ведомстве, Москва и Анкара детально обсудили конфликт в районе Нагорного Карабаха и призывают стороны установить режим прекращения огня.
"Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Россия и Турция полагают, что участие представителей незаконных вооруженных формирований в зоне нагорно-карабахского конфликта неприемлемо. Стороны договорились о рациональных шагах в оказании помощи Азербайджану и Армении.
"Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - заявили в МИД.Читайте такжеБольшая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев
Напоследок представители российской дипломатии подчеркнули, что Россия и Турция намерены координировать свои действия для установления стабильности в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджано-армянский конфликт в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима перемирия. Азербайджан принял решение о начале контрнаступательной операции.
- В Турции заявили о полной поддержке действий Азербайджана. Президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Баку, поэтому Армения должна вывести свои войска из НКР.
- В России призвали Турцию не допустить эскалации азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе. В Москве считают, что дальнейшая война может привести к серьезной дестабилизации ситуации на всем Южном Кавказе.
- В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в телефонном режиме обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Стороны акцентировали внимание на том, что участие третьей стороны в конфликте Армении и Азербайджана недопустимо.