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Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

14 ноября 2020, 19:39

В Кремле заявили, что в Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня.

Путин
Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на заявление Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонных разговоров Путин, Алиев и Пашинян обсудили вопросы реализации соглашений по Нагорном Карабаху.

В Кремле подчеркнули, что режим прекращения огня в регионе соблюдается.

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