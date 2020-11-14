Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном

Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на заявление Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонных разговоров Путин, Алиев и Пашинян обсудили вопросы реализации соглашений по Нагорном Карабаху.

В Кремле подчеркнули, что режим прекращения огня в регионе соблюдается.

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