"Сталинская месть": британский политолог объяснил отравление Навального

Алексей Навальный / Reuters

Вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального связано с тем, что президента РФ Владимира Путина потрясла ситуация с протестами в Беларуси.

Как пишет британский политолог Марк Алмонд в материале на Daily Mail, хозяин Кремля опасается, что вирус внезапного массового протеста против "пожизненного президента" может распространиться на Россию.

Эксперт обратил внимание на то, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Навального в разжигании протеста в РБ.

Он утверждает, что визит Навального в Томск, где вскоре пройдут региональные выборы, стал чувствительным для Кремля.

"Российские регионы беспокойны, отрезаны от Москвы и политиков, которые, кажется, не обращают внимания на их проблемы. В этом политическом климате Навальный выглядит как аутсайдер, который может в одиночку справиться с главой российской волчьей стаи", – написал Алмонд.

Политолог не исключает, что искоренение инакомыслия в Беларуси предупредит всех россиян, которые вздумают протестовать на своей родине. А страх всегда делал правителей России безжалостными.

При этом Алмонд напомнил изречение советского диктатора Иосифа Сталина: "Нет человека, нет проблемы".

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Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

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Ярмыш заявила сегодня, 21 августа, что российские медики не позволили перевезти Алексея Навального на лечение в Германию.